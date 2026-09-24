El Real Madrid ha emitido un comunicado oficial en el que confirma que Konaté «ha sido diagnosticado con una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha por los servicios médicos del club». La noticia supone un duro golpe para el defensa, que se incorporó al club como agente libre procedente del Liverpool este verano.

Según Get French Football News, «todavía no se ha facilitado información sobre el tiempo que estará de baja». Konaté había tenido un excelente inicio de su carrera en España, siendo titular en los siete partidos en todas las competiciones. Jugó 540 minutos en La Liga y completó 90 minutos en la Champions League. Su rendimiento le había valido inicialmente una convocatoria de Zinédine Zidane para los próximos compromisos de Francia en la Nations League.