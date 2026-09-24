Getty Images Sport
Traducido por
El Real Madrid anuncia que Ibrahima Konaté ha sufrido una lesión de ligamentos durante la concentración con Francia
Revés por lesión para el nuevo fichaje
El Real Madrid ha emitido un comunicado oficial en el que confirma que Konaté «ha sido diagnosticado con una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha por los servicios médicos del club». La noticia supone un duro golpe para el defensa, que se incorporó al club como agente libre procedente del Liverpool este verano.
Según Get French Football News, «todavía no se ha facilitado información sobre el tiempo que estará de baja». Konaté había tenido un excelente inicio de su carrera en España, siendo titular en los siete partidos en todas las competiciones. Jugó 540 minutos en La Liga y completó 90 minutos en la Champions League. Su rendimiento le había valido inicialmente una convocatoria de Zinédine Zidane para los próximos compromisos de Francia en la Nations League.
- AFP
Francia convoca a un sustituto
Tras la lesión, la Federación Francesa de Fútbol confirmó el jueves por la mañana que Konaté ha sido sustituido por el defensa del Manchester United Leny Yoro. Konaté esperaba aprovechar la ausencia de William Saliba, del Arsenal, para recuperar un puesto en el once titular con Zinédine Zidane. Anteriormente había perdido posiciones en el orden de preferencias durante la Copa del Mundo, donde a menudo se prefirió a Maxence Lacroix como suplente.
El defensa parisino regresará ahora a Madrid, donde los servicios médicos del club supervisarán su programa de tratamiento durante el próximo periodo. A primera hora de hoy, los informes iniciales desde la concentración de la selección sugerían que se trataba simplemente de un leve esguince de rodilla, pero la última actualización confirma un problema de ligamentos más grave.
Informes contradictorios sobre la recuperación
Aunque el club no ha llegado a fijar una fecha exacta para su regreso, varios medios españoles han ofrecido perspectivas distintas. El diario español Sport explicó que la lesión no es tan grave como se temía inicialmente, lo que sugiere que Konaté podría estar de baja solo dos semanas pese a su historial de problemas de rodilla durante su exitosa etapa en el Liverpool, donde ganó un título de la Premier League y tres copas nacionales. Afirman que podría estar listo para el duelo de LaLiga contra el Villarreal del 10 de octubre.
Sin embargo, Mundo Deportivo ha puesto en duda ese calendario optimista, al subrayar que su vuelta a la acción podría retrasarse para garantizar que se recupere por completo.
- AFP
¿Qué le espera ahora al Real Madrid?
Konaté es ahora el segundo jugador del Real Madrid que sufre una lesión durante el presente parón internacional y se une a Federico Valverde en la enfermería. El cuerpo técnico del Real Madrid afrontará una tarea difícil cuando se reanude el fútbol de clubes. Deberá apoyarse en la profundidad de su plantilla para sacar adelante los próximos partidos mientras espera más claridad sobre el estado físico de ambos jugadores clave.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias