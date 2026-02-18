El Real Madrid advirtió que Rodri, objetivo del club, preferiría fichar por otro equipo si abandona el Manchester City

Sin embargo, Mendieta cree que hay un factor que podría hacer que Rodri se planteara su futuro en Manchester: la marcha de Pep Guardiola. Se espera que el exitoso entrenador abandone el City al final de la temporada, su décima en el Etihad Stadium. Guardiola se ha negado a comentar los rumores, señalando que aún le queda un año de contrato.

En diciembre declaró: «En los últimos tres o cuatro años, cada cierto tiempo alguien me hace esa pregunta. Tarde o temprano, cuando tenga 75 o 76 años, dejaré el Manchester City. Entiendo la pregunta cuando se acerca el final de mi contrato, pero aún me quedan 18 meses y estoy muy contento, feliz y emocionado con la evolución del equipo y con estar aquí. Es todo lo que puedo decir.

Esa pregunta surge cada temporada en un momento determinado y no me molesta. El club y yo estamos muy unidos en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar y, cuando tenga que suceder, sucederá. No hay discusiones, fin de la discusión. No hay discusiones. No estaré aquí eternamente, pero ya he dicho antes que no estaré aquí para siempre. Ninguno de nosotros estará para siempre en este mundo, pero no hay discusiones».

Guardiola ha ganado seis títulos de la Premier League en ocho intentos con el City, además de conquistar la primera Liga de Campeones del club en 2023. Su marcha dejará inevitablemente una gran sombra en el club y Mendieta cree que podría provocar la marcha de Rodri.

El excentrocampista del Barcelona, Valencia y Middlesbrough añadió: «Si hay algún cambio, creo que será cuando Pep deje el club cuando Rodri también piense en su futuro».