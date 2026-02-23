Getty Images Sport
Traducido por
El Real Madrid acusado de «matar» a una estrella de 45 millones de euros mientras sus sueños mundialistas siguen desvaneciéndose
Mastantuono soporta un comienzo difícil en Madrid
Mastantuono llegó al Real Madrid procedente del River Plate tras un traspaso de 45 millones de euros el verano pasado, y las expectativas eran altas. Hasta ahora, el jugador no ha estado a la altura de las expectativas, ni con Xabi Alonso ni con Álvaro Arbeloa. El centrocampista argentino no ha disputado ni un solo minuto en los últimos tres partidos oficiales del Real Madrid. La falta de minutos en el club está suscitando duras críticas, especialmente en Argentina, país natal del jugador.
- AFP
Los líderes de la selección argentina expresan su profunda preocupación
Las alarmas están sonando con fuerza en la selección argentina. Según los informes, los responsables de la Albiceleste han estado siguiendo de cerca a su estrella en ascenso, y su repentina falta de minutos de juego está causando importantes quebraderos de cabeza al cuerpo técnico. Con la Finalissima contra España prevista para marzo y la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica en el horizonte, la federación está cada vez más preocupada por que la falta de ritmo competitivo haga que Mastantuono pierda su puesto en la selección durante un año crítico.
Las estadísticas presentan una cruda realidad para el antiguo prodigio del River Plate. Su última aparición fue un partido de nueve minutos en la victoria por 2-0 contra el Valencia el 8 de febrero, un enorme descenso para un jugador que se suponía que iba a ser la próxima piedra angular del centro del campo del Madrid. Esta falta de participación dista mucho de su inicial introducción a la vida en España, donde parecía estar adaptándose bien bajo la guía de Xabi Alonso antes de que las lesiones le pasaran factura.
«Ese chico va a acabar en un equipo de los últimos puestos».
El exfutbolista Norberto Alonso ha sido el crítico más vehemente, sugiriendo que los actuales campeones de Europa están desperdiciando el inmenso potencial del centrocampista. En una mordaz valoración de la situación actual, Alonso declaró a la prensa: «Lo están matando. ¿Sabéis por qué? Creo que ese chico va a acabar en un equipo de la parte baja de la tabla. Entonces, quizá vuelva al Real Madrid, pero primero hay que darle la oportunidad de demostrar que puede jugar en el Real Madrid».
Una oportunidad perdida en el mercado de fichajes de enero
En retrospectiva, la decisión de abandonar temporalmente el club en enero se considera ahora una importante oportunidad perdida. Se ha sabido que el Nápoles, actual campeón de la Serie A, hizo una oferta concreta para fichar al jugador en calidad de cedido durante el mercado de invierno. Sin embargo, Mastantuono decidió rechazar la oferta de Italia para luchar por su puesto en el Bernabéu, una decisión de la que ahora puede estar arrepentido, ya que se ve obligado a ver desde la banda cómo sus compañeros luchan por conseguir resultados en el campo.
Ahora, la presión recae sobre la directiva del Real Madrid para encontrar una solución que proteja su importante inversión. Para un jugador que recientemente fue titular con su selección en los clasificatorios para el Mundial contra Venezuela, verse reducido a espectador en su club es una situación insostenible. A menos que se produzca un cambio drástico en su tiempo de juego o en la táctica de Arbeloa, Mastantuono se enfrenta a la posibilidad muy real de ver el Mundial de 2026 desde el sofá en lugar de desde el campo.
- Getty Images Sport
El cambio táctico de Arbeloa deja a Mastantuono fuera de juego
Los cambios tácticos implementados por Arbeloa parecen ser el principal catalizador del destierro de Mastantuono. La reciente decisión del entrenador de pasar a un mediocampo de cuatro hombres ha dejado fuera del once inicial al argentino sin quererlo. Aunque Mastantuono había elogiado anteriormente al entrenador, afirmando que le atribuía al exdefensa su rápida mejora, esa relación se ve ahora puesta a prueba por la realidad del banquillo. Se prevé que la competencia por los puestos se intensifique, lo que complicará aún más el camino del joven hacia el primer equipo.
El futuro inmediato parece aún más sombrío para el jugador de 45 millones de euros. Se espera que el inminente regreso de Rodrygo tras su lesión en las próximas semanas empuje a Mastantuono aún más abajo en la jerarquía. Dado que Arbeloa ha preferido opciones más experimentadas o perfiles tácticos específicos durante la reciente mala racha del Madrid, las oportunidades para que el joven centrocampista demuestre sus habilidades son cada vez más escasas, lo que lleva a muchos a preguntarse si su desarrollo se ha estancado por completo en la capital española.
Anuncios