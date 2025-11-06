AFP
El PSG sigue de cerca a un defensor del Barcelona mientras Luis Enrique apunta a una reunión con su exestrella en enero
El PSG sopesa un movimiento en invierno por el defensa en forma del Barcelona
Con las lesiones acumulándose en su línea defensiva, los parisinos están evaluando refuerzos defensivos de cara a la ventana de transferencia de enero, y Eric Garcia ha surgido como un objetivo principal. Según L'Equipe, Luis Enrique está presionando para reunirse con el defensor, a quien entrenó durante su mandato con la selección nacional de España. Se dice que el jefe del PSG admira la compostura, la distribución del balón y la inteligencia táctica de Garcia, características que él cree encajan perfectamente en el estilo de alta posesión del club.
Se informa que los campeones franceses están explorando un acuerdo que podría ver al jugador de 24 años llegar en enero, ya sea a través de una tarifa negociada o un preacuerdo para el próximo verano, cuando entre en los últimos seis meses de su contrato con el Barcelona. El lado de Enrique ya estaba monitoreando defensores versátiles antes de la lesión de tobillo de Achraf Hakimi contra Bayern Munich, pero la ausencia del marroquí ha incrementado la urgencia de una firma flexible capaz de operar tanto en el centro como a la derecha.
El resurgimiento de García bajo Flick llama la atención
Después de luchar por la consistencia en campañas anteriores, García ha disfrutado de un renacimiento bajo Hansi Flick, convirtiéndose en uno de los jugadores más confiables del Barça esta temporada.
Inicialmente usado como mediocampista improvisado y ocasionalmente como lateral derecho, ha recuperado su papel preferido de central, formando una fuerte pareja con Pau Cubarsi tras la salida de Iñigo Martínez. García ya ha hecho 15 apariciones esta temporada, acumulando más de 1,100 minutos de acción, más que cualquier otro jugador de campo en el equipo. Flick ha elogiado repetidamente su conocimiento táctico y disciplina, viéndolo como un ejemplo de profesionalismo para los defensores más jóvenes.
Esa consistencia ha reavivado el interés de la élite europea, con PSG, AC Milan y Napoli monitoreando su situación. Sin embargo, para Enrique, el interés es personal, ve al ex hombre del Manchester City como un jugador listo para el sistema, capaz de fortalecer inmediatamente las transiciones defensivas y el juego de construcción del PSG. García debutó con la selección española bajo el entrenador en septiembre de 2020 e hizo 19 apariciones con él. El defensor no ha vuelto a estar en la selección desde la salida de Enrique tras la Copa del Mundo 2022.
Barcelona reacio a vender pese al interés del PSG
Aunque el perfil creciente del español lo ha convertido en un objetivo atractivo, los gigantes catalanes no tienen intención de autorizar una venta, particularmente a un rival de la Liga de Campeones. Fuentes del club insisten en que Flick y el director deportivo Deco lo consideran parte de la renovación defensiva a largo plazo.
El club Blaugrana también es optimista sobre extender el contrato de Garcia más allá de 2026, con términos iniciales discutidos a principios de este año. Las conversaciones han disminuido desde septiembre, pero el club sigue confiando en que su resurgimiento y tiempo de juego regular lo convencerán de comprometerse.
Dicho esto, el enfoque del PSG podría poner a prueba la determinación del Barcelona. El club parisino ha demostrado ser hábil en arrancar talento de alto perfil en el pasado, y con el valor de Garcia en aumento, podrían ver una oportunidad antes de que se finalice la renovación.
El plan de Luis Enrique y el dilema defensivo del PSG
La búsqueda de los campeones de Europa por García se ajusta a una estrategia más amplia para añadir equilibrio táctico en la línea defensiva. Lucas Hernández proporciona profundidad en la izquierda, pero Enrique quiere una opción igualmente confiable en la derecha para apoyar a Marquinhos. La capacidad del español para cambiar sin problemas entre las posiciones de central y lateral lo convierte en un candidato ideal, especialmente dado el exigente calendario del PSG y las vulnerabilidades defensivas expuestas en las últimas semanas.
Sin embargo, mucho dependerá de la postura del Barcelona y de la disposición de García para considerar un movimiento a mitad de temporada. A pesar del creciente interés del PSG, fuentes cercanas al jugador sugieren que sigue concentrado en mantener su forma bajo la dirección de Flick.
Con Hakimi fuera de juego y con la congestión de partidos en el horizonte, los gigantes de la Ligue 1 podrían acelerar sus esfuerzos. Pero por ahora, el nombre de García permanece firmemente en la lista de deseos de Enrique, una posible reunión que podría remodelar la perspectiva defensiva de los campeones franceses de cara a 2026.
