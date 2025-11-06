El PSG sigue de cerca a un defensor del Barcelona mientras Luis Enrique apunta a una reunión con su exestrella en enero

Con las lesiones acumulándose en su línea defensiva, los parisinos están evaluando refuerzos defensivos de cara a la ventana de transferencia de enero, y Eric Garcia ha surgido como un objetivo principal. Según L'Equipe, Luis Enrique está presionando para reunirse con el defensor, a quien entrenó durante su mandato con la selección nacional de España. Se dice que el jefe del PSG admira la compostura, la distribución del balón y la inteligencia táctica de Garcia, características que él cree encajan perfectamente en el estilo de alta posesión del club.

Se informa que los campeones franceses están explorando un acuerdo que podría ver al jugador de 24 años llegar en enero, ya sea a través de una tarifa negociada o un preacuerdo para el próximo verano, cuando entre en los últimos seis meses de su contrato con el Barcelona. El lado de Enrique ya estaba monitoreando defensores versátiles antes de la lesión de tobillo de Achraf Hakimi contra Bayern Munich, pero la ausencia del marroquí ha incrementado la urgencia de una firma flexible capaz de operar tanto en el centro como a la derecha.