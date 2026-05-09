El PSG presenta la nueva equipación local para la temporada 2026-27

La nueva equipación local se venderá desde el sábado 9 de mayo en las tiendas oficiales online del París Saint-Germain y Nike. El 15 de mayo se lanzará la colección de ropa deportiva y el 9 de junio la gama completa de entrenamiento. Los jugadores probablemente estrenarán este icónico look en todas las competiciones antes de que termine la temporada 2025-26, con el objetivo de consolidar su dominio nacional y ganar la Liga de Campeones, donde se enfrentarán al Arsenal en la final.