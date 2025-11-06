El PSG confirma el doble golpe de lesión de Achraf Hakimi y Ousmane Dembélé tras la derrota ante el Bayern Múnich, con ambas estrellas enfrentando largas ausencias

El PSG ha confirmado que Hakimi y Dembélé estarán fuera de juego por varias semanas tras las lesiones sufridas durante la derrota en la Liga de Campeones ante el Bayern en el Parc des Princes. El partido, que terminó 2-1 a favor del Bayern, resultó costoso más allá del marcador, ya que el PSG perdió a dos titulares clave antes del descanso.

Hakimi fue forzado a salir tras sufrir un esguince severo en su tobillo izquierdo en el tiempo de descuento de la primera mitad, con PSG anunciando al día siguiente: "Achraf Hakimi ha sufrido un esguince grave en su tobillo izquierdo, lo que lo dejará fuera por varias semanas”.

Minutos antes, Dembélé ya había abandonado el campo tras señalar incomodidad en su pantorrilla izquierda inmediatamente después de lo que creyó ser el gol de apertura. Él ha “sufrido una lesión en la pantorrilla izquierda y por lo tanto permanecerá en la mesa de tratamiento durante las próximas semanas”, según el equipo francés.

El club confirmó que llegarán actualizaciones detalladas “después del parón internacional”, dejando incierto el cronograma de regreso de ambos jugadores.