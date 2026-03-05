(C)Getty images
El presidente del Atlético de Madrid revela su postura sobre el traspaso de Julián Álvarez ante el interés del Arsenal y el Barcelona
El Atlético bloquea la salida de Álvarez.
El Atlético ha lanzado una firme advertencia al Arsenal y al Barcelona con respecto al futuro del delantero estrella Álvarez. Según algunas informaciones, Mikel Arteta estaría interesado en traer de vuelta a la Premier League al exjugador del Manchester City para reforzar las opciones ofensivas de los Gunners, mientras que el Barcelona lo vería como un posible sucesor a largo plazo de Robert Lewandowski.
Sin embargo, el presidente del Atlético, Cerezo, se mantiene firme en que el internacional argentino sigue siendo una pieza fundamental del proyecto a largo plazo en la capital española, e insiste en que el club no tiene intención de considerar ninguna oferta, independientemente del creciente interés del extranjero.
Advertencia de no intervenir para los Gunners
En declaraciones a la prensa española, Cerezo dejó claro que Álvarez es considerado un activo intocable. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un traspaso, el presidente del club respondió con firmeza para proteger la inversión del club. «Es jugador del Atlético de Madrid y tiene contrato con nosotros. Vale mucho porque está con nosotros, y no está en venta», declaró el presidente ante los medios de comunicación allí reunidos.
El jugador de 26 años ha disfrutado de otra gran temporada en Madrid, con 14 goles y seis asistencias en todas las competiciones, lo que ha ayudado al Atlético a alcanzar la final de la Copa del Rey y los octavos de final de la Liga de Campeones. A pesar del atractivo financiero de una posible guerra de ofertas entre el Barça y el Arsenal, la postura de Cerezo sugiere que el delantero no se va a marchar, ya que el club quiere aprovechar los progresos de esta temporada.
Reuniones en la sala de juntas de Barcelona
Los comentarios se produjeron mientras el Atlético se preparaba para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona en el Spotify Camp Nou. Antes del partido, en el que el Atlético pasó a la final por un marcador global de 4-3 a pesar de la derrota por 3-0 de esa noche, los directivos de ambos equipos se reunieron para celebrar la tradicional comida en la que los rumores sobre fichajes suelen dominar la conversación.
Mateu Alemany, director de fútbol profesional del Atlético, estuvo presente en la reunión y se apresuró a desmentir los rumores de que Álvarez fuera tema de conversación entre los dos clubes. En declaraciones a la cadena Movistar, Alemany ofreció una actualización contundente sobre la situación, afirmando: «Ni una palabra sobre Julián Álvarez, su nombre no ha salido y no saldrá».
El futuro de Griezmann sigue siendo incierto.
Aunque el club ha dejado claro que no venderá a Álvarez, siguen surgiendo preguntas sobre el futuro de otra figura clave del Atlético, Antoine Griezmann. El veterano francés ha sido fuertemente vinculado con un posible traspaso a la MLS, con el Orlando City como posible destino. Alemany se mantuvo evasivo cuando se le preguntó si el ganador de la Copa del Mundo de 2018 podría abandonar el club este verano.
Reflexionando sobre la situación actual de Griezmann antes del partido contra el Barça, Alemany prefirió centrarse en la contribución inmediata del delantero. Dijo: «No hay nada nuevo, está en el once inicial, esperemos que haga un gran partido y nos dé mucho, como hizo en el partido de ida». Por ahora, parece que el Atlético está dando prioridad a la estabilidad mientras se acerca el final crucial de la temporada.
