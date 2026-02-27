Getty Images Entertainment
El presidente de La Liga confirma su deseo de resucitar los planes para que se disputen partidos en Estados Unidos
Presión creciente y preocupaciones sobre la integridad deportiva
Tebas se niega a renunciar a su visión de expansión global, incluso después de que a finales del año pasado se frustrara un intento muy sonado de trasladar un partido a Miami. La liga había previsto inicialmente que el encuentro entre el Barcelona y el Villarreal se celebrara en el Hard Rock Stadium de los Miami Dolphins el 20 de diciembre. De haberse llevado a cabo, habría supuesto una primicia histórica para el fútbol europeo, pero los planes finalmente se descartaron en octubre tras la creciente presión de los aficionados y los jugadores, y las preocupaciones sobre la integridad deportiva de la competición. En respuesta a las críticas de que trasladar un partido en casa a miles de kilómetros de distancia socava la equidad de la liga, Tebas restó importancia al impacto que tal medida tendría en el conjunto de la temporada.
Tebas defiende la equidad de los partidos internacionales
Tebas señaló que la magnitud de la iniciativa internacional es mínima en comparación con el calendario nacional completo, lo que sugiere que los beneficios de la exposición global superan con creces las preocupaciones logísticas y competitivas planteadas por los tradicionalistas. El presidente está presionando para que La Liga sea pionera en este ámbito, independientemente de la oposición recibida por parte de los aficionados nacionales y los sindicatos de jugadores.
«Vamos a volver a intentarlo. No sé cuándo. Tenemos que plantearlo en el momento adecuado», declaró Tebas a los periodistas durante su asistencia a la Cumbre sobre el Negocio del Fútbol del Financial Times. «No creo que cause ningún daño. Estamos hablando de un partido de los 380 que hay en una temporada».
Emulando los modelos globales de la NFL y la NBA
El presidente de la Liga busca emular los exitosos modelos internacionales de gigantes deportivos estadounidenses como la NFL y la NBA, que han exportado con éxito partidos de la temporada regular a Europa, México y Sudamérica para hacer crecer sus marcas y conseguir acuerdos de retransmisión más lucrativos. Tebas cree que el fútbol europeo debe adoptar una estrategia similar para seguir siendo competitivo en el mercado mundial del entretenimiento.
Tebas destacó la ironía de que los aficionados europeos acojan con entusiasmo los deportes estadounidenses, mientras que los responsables del fútbol siguen mostrándose reacios a exportar su propio producto. Argumentó que el intercambio cultural es actualmente unilateral y que el fútbol español está perdiendo una gran oportunidad de consolidar su base de aficionados en Estados Unidos. Al llevar un partido a Estados Unidos, Tebas espera asegurar el futuro de la liga atrayendo a un público más joven y garantizando que los clubes españoles sigan siendo una fuerza dominante en la conciencia global durante las próximas décadas.
«Celebramos Halloween, algo que nunca celebrábamos hace 20 años. Tenemos partidos de la NFL. Tenemos partidos de la NBA», explicó Tebas. «Veamos si dentro de 50 años tendremos los estadios vacíos y los de la NBA y la NFL llenos. Porque ellos no traen solo un partido, traen muchos partidos. No vienen a Europa de vacaciones, vienen a conseguir aficionados, a firmar acuerdos televisivos, a captar niños para sus competiciones. En otras palabras, nosotros abrimos las puertas a Europa. En cambio, Estados Unidos, que nos abre las puertas para que vayamos, las cierra aquí en Europa».
Lecciones aprendidas de los fracasos anteriores en Miami
El camino hacia Estados Unidos ha estado plagado de obstáculos legales y políticos para La Liga. Aunque el año pasado consiguieron la aprobación provisional de la UEFA y la Federación Española de Fútbol, la misión acabó frustrándose por las protestas de los jugadores y porque el promotor, Relevent, alegó falta de tiempo para «ejecutar adecuadamente un evento de esta envergadura».
Esto se suma al intento fallido de 2019 de llevar un partido al extranjero, que fue bloqueado por la FIFA debido a su política de que los partidos de liga deben jugarse dentro del territorio de la asociación miembro. A pesar de estos obstáculos, Tebas no se desanima y está listo para librar la próxima batalla.
