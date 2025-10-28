El portero español del Inter, Josep Martínez, involucrado en un horrible accidente de coche que resultó en la muerte de un hombre de 81 años en silla de ruedas

Martinez fue descrito por informes locales como “visiblemente afectado” por el incidente. En respuesta al evento, el Inter de Milán canceló una conferencia de prensa previa al partido que estaba programada para la tarde del martes con el entrenador en jefe Cristian Chivu, quien tenía previsto hablar antes de su enfrentamiento en la Serie A con la Fiorentina. La decisión del club refleja la gravedad de la situación y el impacto emocional que ha tenido en el jugador y el equipo. Aún no se ha emitido una declaración oficial de parte del propio Martinez, ya que los procesos legales y procedimentales siguen en curso.

Martinez, un internacional español nacido en Las Palmas, comenzó su carrera juvenil en la famosa academia La Masia del Barca antes de mudarse al RB Leipzig en 2020. Después de un período de dos años en Alemania, se unió al Genoa y posteriormente se trasladó al Inter de Milán en el verano de 2024.

Se esperaba que el jugador de 27 años estuviera en el banquillo para el partido entre semana del Inter contra la Fiorentina, pero su participación ahora es incierta mientras se recupera emocionalmente del trágico evento. Los informes sugieren que el club le ofrecerá pleno apoyo psicológico en los próximos días.