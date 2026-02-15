Getty
El plan de Argentina para frenar a Lamine Yamal en La Finalissima se revela antes del enfrentamiento con el equipo de Lionel Messi
El plan de Scaloni para contener a Yamal
Argentina es la actual campeona tras haber derrotado a Italia en Wembley en 2022, gracias a los goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala, que dieron a la Albiceleste una victoria por 3-0. La edición de 2026, que inicialmente estaba prevista para el año pasado, se disputará ahora en marzo en Catar.
La atención se ha centrado rápidamente en cómo Argentina contendrá a Lamine Yamal, el joven extremo considerado ya uno de los mejores del fútbol mundial. Yamal ganó el Trofeo Kopa 2025 en la ceremonia del Balón de Oro en octubre y quedó segundo, por detrás de Ousmane Dembélé, en la lucha por el premio principal tras la victoria del PSG en la Liga de Campeones sobre el Inter el pasado mes de mayo.
Sin embargo, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, ya tiene un plan para contener al mago español, según DobleAmarilla. La publicación sugiere que Scaloni alineará a un centrocampista trabajador que bajará constantemente para cubrir al lateral izquierdo argentino.
En teoría, esto creará una situación de «2 contra 1», lo que limitará la influencia de Yamal desde la banda derecha. El jugador de 18 años es habitualmente marcado en La Liga, aunque eso no ha impedido que Yamal marque 10 goles y dé ocho asistencias mientras el vigente campeón intenta superar al Real Madrid en lo más alto de la tabla de La Liga esta temporada.
El Barcelona busca recuperarse tras la derrota ante el Atlético
Yamal esperará sumar más puntos cuando el Barcelona visite Girona el lunes por la noche. El Blaugrana ha perdido el primer puesto de la Liga después de que su rival, el Real Madrid, se impusiera por 4-1 al Real Sociedad el sábado por la noche.
Una victoria del Barcelona devolvería al equipo de Hansi Flick al primer puesto, y el técnico alemán buscará una respuesta inmediata de sus jugadores después de que el Barcelona fuera destrozado por el Atlético de Madrid en la Copa del Rey a mitad de semana.
El Atlético ganaba por cuatro goles al descanso, tras una primera parte en la que los colchoneros destrozaron al Barcelona. Eric García marcó un gol en propia puerta al principio del partido, antes de que Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez pusieran el 4-0 en el marcador para el gigante madrileño al descanso.
El central García fue expulsado al final del partido, lo que deja al Barcelona con una tarea casi imposible para el partido de vuelta de la próxima semana en el Spotify Camp Nou.
El Barça recibió una lección del Atlético, admite Flick.
Antes del partido del lunes, Flick declaró a los periodistas: «Los primeros 45 minutos no fueron los adecuados. No tuvimos la actitud necesaria para ser competitivos en esta situación, en cada duelo, en cada uno contra uno, ellos fueron mucho mejores, (más) dinámicos, y eso es lo que quiero del equipo».
El entrenador del Barcelona ha respaldado a sus jugadores para que se recuperen y luchen por los títulos, pero ha destacado la importancia de que el equipo actúe de forma unida en el futuro.
«Cuando jugamos como un equipo, todos al 100 %, tenemos una gran calidad», continuó Flick. «Las derrotas ocurren, pero lo importante es cómo se reacciona. Esa reacción es la que quiero ver mañana».
Estos comentarios se producen después de que Flick admitiera que su equipo, el Barcelona, recibió una lección del Atlético. «No jugamos muy bien en la primera parte como equipo», comenzó Flick tras la dura derrota. «Había demasiada distancia entre todos. No presionamos como queríamos. En los primeros 45 minutos, o más, recibimos una lección. A veces es bueno en el momento adecuado. Quizás hoy era el momento adecuado.
Sigo estando orgulloso de mi equipo, quizá no hoy en los primeros 45 minutos, pero sí en toda la temporada. Cuando ves cuántas lesiones hemos tenido durante toda la temporada, cómo nos adaptamos... Hoy ha sido una derrota abultada, pero estoy orgulloso de mi equipo. Volveremos. Tenemos que empezar desde el principio [de los partidos].
«Cuando ves a los jugadores del Atlético, tenían más voluntad, más hambre. Y eso es lo que quiero desde el primer minuto. No lo demostramos en la primera parte. Tenemos la vuelta. Lucharemos por ello. Si somos capaces de ganar cada parte por 2-0, ese es nuestro objetivo. Necesitamos a nuestra afición en el Camp Nou y ya veremos qué pasa».
¿Qué le depara el futuro al Barcelona?
El Barcelona, tras su visita del lunes a Girona, disputará dos partidos consecutivos en casa contra el Levante y el Villarreal, con el objetivo de revalidar con éxito su título de Liga.
