¿El número 9 ideal del Barcelona o de vuelta a la Premier League? Julián Álvarez es un hombre muy codiciado a pesar de llevar dos meses sin marcar con el Atlético de Madrid.

El campo del Metropolitano se ha convertido en un tema de conversación importante antes del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. «Sinceramente, no está en buenas condiciones», admitió Koke tras la derrota del domingo en casa ante el Real Betis. «Resbalamos, el césped se levanta. Está claro que tenemos que jugar mejor, así que no es una excusa, pero se espera que rindamos a un alto nivel y necesitamos un campo de la misma calidad para poder hacerlo».

Quizás el mal estado del terreno de juego explique por qué el delantero estrella del Atlético, Julián Álvarez, ha rendido tan mal últimamente. Sin embargo, algunos aficionados del club temen que la terrible sequía goleadora del argentino, que dura ya dos meses, tenga más que ver con su estado de ánimo que con el estado del campo del Metropolitano, ya que Álvarez está siendo vinculado con un posible fichaje este verano por uno de los mejores equipos de Europa, incluido el rival del jueves por la noche en Madrid.

Entonces, ¿qué hay detrás del dramático bajón de forma del ganador de la Copa del Mundo? ¿Podría realmente dejar el Atlético para fichar por el Barcelona, rival de la Liga, al final de la temporada? ¿O podríamos ver pronto al exjugador del Manchester City de vuelta en la Premier League? GOAL intenta llegar al fondo de lo que se perfila como una de las sagas de fichajes más intrigantes de 2026...

    Contribución cuestionada

    Álvarez se incorporó al Atlético hace solo 18 meses, siendo el fichaje más destacado del Metropolitano durante una campaña de gastos de 188 millones de euros (163 millones de libras esterlinas/223 millones de dólares) que convirtió al equipo de Diego Simeone en uno de los principales aspirantes al título. Sin embargo, a pesar de alcanzar el liderato de la tabla a mitad de la temporada 2024-25 gracias a una racha de ocho victorias consecutivas, el Atlético capituló durante la segunda mitad de la temporada y no consiguió ganar ningún trofeo.

    Simeone lamentó la falta de «estabilidad», pero algunos aficionados y expertos cuestionaron la contribución de Álvarez. Sin duda, no pudo hacer nada más por su desafortunado penalti de doble toque en la dolorosa derrota en los octavos de final de la Liga de Campeones ante su rival ciudadano, el Real Madrid, aunque también terminó la temporada con 29 goles en todas las competiciones, el mejor registro de su carrera.

    Sin embargo, el fichaje de 75 millones de euros (65 millones de libras esterlinas/89 millones de dólares) procedente del Manchester City había sido superado en La Liga por su compañero Alexander Sorloth, que logró marcar tres goles más que Álvarez (20-17) a pesar de ser titular en 15 partidos menos.

    Como era de esperar, Simeone se mostró desconcertado por las críticas a Álvarez, que había liderado la delantera con la misma mezcla de peligro y generosidad que le habíamos visto durante el triunfo de Argentina en Catar 2022.

    «Hay muchas cosas positivas, y cualquiera que quiera verlas las encontrará», declaró el entrenador a los periodistas en mayo. «Lo que ha hecho Julián en términos de esfuerzo es increíble. Es un jugador con calidad, presencia y sencillez, y aunque puede marcar un gol, prefiere pasar el balón a su compañero. Necesitamos a Julián. Es un jugador por el que hemos pagado mucho dinero y esperamos que se sienta feliz aquí. Todos tenemos que ayudarle a mostrar más su talento».

    Los responsables del Atlético estuvieron de acuerdo y, una vez más, gastaron algo más de 180 millones de euros en reunir un elenco digno de su protagonista, con Alex Baena, Jhonny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, David Hancko, Santiago Mourino, Giacomo Raspadori y Nico González llegando a la capital española el verano pasado.

    «Extraordinario»

    Por desgracia, el Atlético sigue siendo un equipo muy curioso y frustrantemente inconsistente. La semana pasada, por ejemplo, los rojiblancos golearon al Real Betis por 5-0 en su propio campo en los cuartos de final de la Copa del Rey, y sin embargo, tres días después perdieron por 1-0 en casa ante el mismo equipo. Sin embargo, si las actuaciones del Atlético son desconcertantes, no son nada comparadas con las de Álvarez.

    Tras marcar solo un gol en sus cinco primeros partidos de Liga de la presente campaña, contra el Espanyol en la jornada inaugural, Álvarez explotó a finales de septiembre al marcar un hat-trick en la victoria por 3-2 sobre el Rayo Vallecano, antes de anotar un doblete en la impresionante goleada por 5-2 al Real Madrid en el derbi disputado en el Metropolitano.

    Fue la respuesta más contundente a las afirmaciones de que no solo estaba inquieto en el Atlético, sino también frustrado con Simeone, que lo había sustituido en el minuto 62 del empate con el Mallorca la jornada anterior. Es más, el exigente entrenador no parecía en absoluto descontento con Álvarez cuando habló con la prensa tras el derbi madrileño. Al contrario, daba la impresión de sentirse afortunado por tenerlo en su equipo.

    «Julián es un jugador extraordinario», afirmó entusiasmado el técnico del Atlético después de que Álvarez transformara un penalti contra el Real Madrid y marcara un fantástico gol de falta. «Pero lo que más valoro de él, más allá de todo lo que se ve, es su humildad. La humildad de correr, de trabajar, de ser un campeón del mundo y estar en el Atlético de Madrid corriendo durante todos los partidos, independientemente del rival al que nos enfrentemos.

    Tenemos que cuidarlo para que se quede aquí muchos años y se convierta en un gran jugador en la historia de este club».

    Pensamiento a corto plazo

    Como subrayaba la advertencia de Simone, la situación de Álvarez ya se había convertido en tema de debate apenas un mes después del inicio de la nueva temporada, y los comentarios del delantero tras el derbi no lograron acallar del todo las especulaciones sobre su futuro.

    «Solo pienso a corto plazo, nada más», declaró el jugador de 26 años. «Pero me siento muy cuidado en el Atlético, muy feliz aquí. Así que solo trabajo cada día para mejorar y ayudar al equipo. La temporada es muy larga, aún queda mucho por jugar».

    Sin embargo, en el Metropolitano crece la preocupación de que el Atlético vuelva a terminar la temporada con las manos vacías, sobre todo porque Álvarez solo ha marcado un gol en La Liga desde el derbi madrileño, el 1 de noviembre, en la victoria por 3-0 sobre el Sevilla.

    Desde entonces ha marcado tres goles en la Liga de Campeones, pero ninguno en ninguna competición desde el 9 de diciembre, y aunque sería injusto achacar la irregularidad del Atlético al bache de Álvarez, sin duda ha sido un factor importante en los 13 puntos de diferencia que le separan del líder de la Liga, el Barcelona.

    Sin embargo, a pesar de sus dificultades frente a la portería, o quizás precisamente por ellas, Álvarez se ha convertido en objeto de rumores cada vez más intensos sobre su posible traspaso.

    «Álvarez en el Arsenal sería el fin del juego».

    El propio Álvarez ha admitido que su agente negoció las condiciones de un posible traspaso al París Saint-Germain antes de su llegada a Madrid en 2024 y, según los informes, Luis Enrique sigue interesado en fichar a Álvarez, a pesar de que Ousmane Dembélé ha brillado en la posición de «falso nueve» durante el último año.

    Naturalmente, si el Atlético pone a Álvarez a la venta este verano, es posible que vuelva a la Premier League, dada la enorme riqueza de la élite inglesa. Sin embargo, el Liverpool no reavivará su interés de larga data por el internacional argentino tras fichar a Hugo Ekitike y Alexander Isak el verano pasado, y aunque Pep Guardiola nunca ha ocultado que echa de menos a Álvarez, simplemente no hay posibilidad de que vuelva al Etihad mientras Erling Haaland siga en el club.

    Sin embargo, se dice que tanto el Arsenal como el Chelsea están muy interesados, lo cual es totalmente factible. De hecho, sería una sorpresa que los Gunners no estuvieran interesados en Álvarez, ya que fue su actual director deportivo, Andrea Berta, quien lo fichó para el Atlético. Además, a pesar de su mejora en el rendimiento, Viktor Gyokeres todavía parece estar luchando con la presión que conlleva liderar la delantera de un club de élite, algo que Gary Lineker no cree que sea un problema para Álvarez.

    «Por Dios, es un ganador de la Copa del Mundo», dijo el exinternacional inglés en el podcast Stick to Football. «Es el tipo de jugador que sabes que puede manejar las grandes ocasiones y alguien así en el Arsenal sería el fin del partido».

    Quizás el Chelsea comparta una opinión similar, ya que cada vez hay más especulaciones sobre que los Blues creen que Álvarez es el prolífico número 9 que, al igual que el Arsenal, les ha faltado durante mucho tiempo, el tipo de delantero centro móvil que podría combinarse de forma mucho más eficaz con el versátil Joao Pedro que el limitado Liam Delap.

    ¿El sustituto de Lewandowski?

    Sin embargo, es el Barcelona quien parece liderar la carrera por fichar a Álvarez, lo que obviamente suena absurdo, dadas las limitaciones presupuestarias del Blaugrana y el supuesto precio de nueve cifras que pide el Atlético. El supuesto interés de los catalanes en fichar al delantero de la Juventus Dusan Vlahovic en una transferencia gratuita tiene mucho más sentido, pero el rumor de Álvarez al Barça es algo que se niega a desaparecer.

    El central Ronald Araujo incluso fue preguntado al respecto antes del partido del jueves. «Es un gran jugador y, para mí, uno de los mejores delanteros del mundo», dijo el uruguayo. «Se ve la calidad que tiene, y los mejores jugadores tienen que estar en el mejor club, que somos nosotros. Eso es obvio. Pero no es mi trabajo hacer ese trabajo ni tomar esa decisión».

    Esa responsabilidad recae en Laporta y en el director deportivo Deco, quienes, tras años de contabilidad creativa y venta de almas, están acercando al Barça cada vez más al cumplimiento total de la normativa financiera de La Liga. Si lo consiguieran al final de la temporada, el fichaje de Álvarez no estaría fuera del ámbito de lo posible.

    El Barcelona ha hecho cosas más extrañas en las últimas ventanas de fichajes, y no hay duda de que Álvarez sería un fantástico sustituto de Robert Lewandowski, el delantero de 37 años que se espera que abandone el Camp Nou en verano.

    Perder a Álvarez en favor del Barça sería, obviamente, un duro golpe para los aficionados del Atlético, pero probablemente no se sentiría como una traición tan grande como la marcha de Antoine Griezmann al Blaugrana en 2019. A pesar de que Álvarez siempre ha dicho que se siente a gusto en Madrid, nunca ha hecho mucho por distanciarse de todos los rumores sobre su traspaso.

    «¿Tengo pensado jugar en el Barcelona o en el PSG? Sinceramente, no lo sé», declaró el delantero a L'Equipe el pasado mes de noviembre. «Veo lo que dice la gente en las redes sociales y, en España, se habla mucho de mí y del Barcelona. Por ahora, estoy centrado en el Atlético y revisaremos la situación al final de la temporada».

    «Necesitamos a Julian».

    Álvarez está, obviamente, en su derecho de tomarse un tiempo para reflexionar sobre su próximo paso. Nunca ha ocultado su deseo de ganar grandes trofeos con el Atlético, tras haber formado parte del equipo que ganó el triplete con el City, y es evidente que existe un riesgo muy real de que la temporada de los rojiblancos vuelva a desmoronarse precisamente en el peor momento.

    Son claros perdedores de cara al choque de Copa contra el Barcelona, mientras que el Club Brujas representa un rival bastante complicado en los octavos de final de la Liga de Campeones para un equipo que fue derrotado por el Bodo/Glimt en su último partido de la fase de grupos. Como resultado, al Atlético le vendría muy bien que Álvarez recuperara su racha goleadora cuanto antes, ya que no está realmente preparado para llevar a un delantero normalmente feroz que ha parecido apagado e ineficaz durante los últimos dos meses.

    En el lado positivo, el Atlético fichó a más jugadores durante el mercado de invierno, y Ademola Lookman ya parece capaz de añadir una nueva dimensión al ataque con su velocidad y habilidad, aunque la edad finalmente está pasando factura a Griezmann, mientras que Sorloth no ha estado tan acertado esta temporada como lo estuvo la pasada. También ha habido problemas en el centro de la defensa, a pesar del buen estado de forma de Pubill, mientras que la pérdida por lesión del insustituible Pablo Barrios supone un golpe colosal para el centro del campo.

    Es preocupante que Álvarez, casi siempre disponible, también haya tenido algunos problemas físicos en las últimas semanas y se perdiera la derrota ante el Betis por enfermedad, por lo que Simeone está desesperado por recuperarlo para el enfrentamiento con el Barça.

    «Necesitamos a Julián», reiteró el entrenador por enésima vez esta temporada. «Es un jugador muy importante para nosotros, el mejor futbolista que tenemos, y esperamos que esté en plena forma para el jueves. Nos espera un partido muy importante».

    Al fin y al cabo, la Copa es la mejor oportunidad del Atlético de ganar un título esta temporada y, aunque el estado del campo será importante, lo que necesitan es que Álvarez esté en las mejores condiciones físicas y mentales posibles.

