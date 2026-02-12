¿El número 9 ideal del Barcelona o de vuelta a la Premier League? Julián Álvarez es un hombre muy codiciado a pesar de llevar dos meses sin marcar con el Atlético de Madrid.

Álvarez se incorporó al Atlético hace solo 18 meses, siendo el fichaje más destacado del Metropolitano durante una campaña de gastos de 188 millones de euros (163 millones de libras esterlinas/223 millones de dólares) que convirtió al equipo de Diego Simeone en uno de los principales aspirantes al título. Sin embargo, a pesar de alcanzar el liderato de la tabla a mitad de la temporada 2024-25 gracias a una racha de ocho victorias consecutivas, el Atlético capituló durante la segunda mitad de la temporada y no consiguió ganar ningún trofeo.

Simeone lamentó la falta de «estabilidad», pero algunos aficionados y expertos cuestionaron la contribución de Álvarez. Sin duda, no pudo hacer nada más por su desafortunado penalti de doble toque en la dolorosa derrota en los octavos de final de la Liga de Campeones ante su rival ciudadano, el Real Madrid, aunque también terminó la temporada con 29 goles en todas las competiciones, el mejor registro de su carrera.

Sin embargo, el fichaje de 75 millones de euros (65 millones de libras esterlinas/89 millones de dólares) procedente del Manchester City había sido superado en La Liga por su compañero Alexander Sorloth, que logró marcar tres goles más que Álvarez (20-17) a pesar de ser titular en 15 partidos menos.

Como era de esperar, Simeone se mostró desconcertado por las críticas a Álvarez, que había liderado la delantera con la misma mezcla de peligro y generosidad que le habíamos visto durante el triunfo de Argentina en Catar 2022.

«Hay muchas cosas positivas, y cualquiera que quiera verlas las encontrará», declaró el entrenador a los periodistas en mayo. «Lo que ha hecho Julián en términos de esfuerzo es increíble. Es un jugador con calidad, presencia y sencillez, y aunque puede marcar un gol, prefiere pasar el balón a su compañero. Necesitamos a Julián. Es un jugador por el que hemos pagado mucho dinero y esperamos que se sienta feliz aquí. Todos tenemos que ayudarle a mostrar más su talento».

Los responsables del Atlético estuvieron de acuerdo y, una vez más, gastaron algo más de 180 millones de euros en reunir un elenco digno de su protagonista, con Alex Baena, Jhonny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, David Hancko, Santiago Mourino, Giacomo Raspadori y Nico González llegando a la capital española el verano pasado.