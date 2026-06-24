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CM Grafica san siro stadio inter milan 2026

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El nuevo San Siro da su primer paso: derribada la taquilla sur

AC Milán
Inter Milán

Se han presentado cinco recursos contra la venta del Meazza y las zonas adyacentes al Inter y al Milan. La decisión se tomará en 60 días, mientras ya comenzó la demolición de la taquilla sur.

Según adelantó ayer «La Repubblica», el concejal Enrico Fedrighini —seguidor del expediente de San Siro— informó que las primeras excavadoras ya trabajan cerca del Meazza. Hay excavaciones en varios puntos, el parque dei Capitani está cerrado al público y una excavadora trabaja en la zona de la taquilla sur, ya demolida.



Mientras tanto, el Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Lombardía debe decidir si la venta del estadio y los terrenos a los dos clubes cumplió la ley. Los jueces han unificado los cinco recursos presentados por ciudadanos, asociaciones y comités opuestos al proyecto en una sola vista. Se espera la sentencia en 60 días; cabrá recurso ante el Consejo de Estado. De ese fallo dependerán los plazos y el futuro de toda la obra.

  • PRIMER PASO

    Empiezan los primeros trabajos para construir el nuevo estadio del Milan y el Inter. El recinto se prepara con antelación para iniciar las obras el año que viene.


    Algunos servicios del actual Meazza obstaculizarían las obras, así que la taquilla sur se reemplazará por una estructura temporal.

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  • LA DENUNCIA DEL CONSEJERO

    Tras la vista ante el TAR sobre los recursos contra la operación Meazza, Fedrighini acudió a San Siro y denunció en redes que una parte de Milán se ha sustraído al control municipal con el beneplácito de las instituciones. El concejal añade que el parque urbano permanece vallado e inaccesible desde hace semanas, con carteles «anónimos» que anuncian un cierre «a la espera de una rehabilitación» sin especificar. Además, se realizan obras en la calle Via dei Piccolomini. «Iniciar las obras de demolición de una estructura existente, en esta situación, sin que se hayan expuesto públicamente los documentos de autorización, me parece una barbaridad», comenta, explicando que, al parecer, se habría derribado la taquilla sur.

    «Ni un aviso ni un cartel de autorización, ni el nombre de la empresa responsable de las obras. Ni siquiera una de esas SCIA que tanto han perjudicado a Milán», añade. También habla con agentes de la policía local: «Disculpe, agente, pero aquí falta el cartel que indique el tipo de obra, la autorización, la empresa y los responsables de seguridad. Es una zona pública. ¿Cómo pueden trabajar así?».

  • EL PARQUE DE LOS CAPITANES HA CERRADO

    También se ha cerrado al público el Parco dei Capitani por motivos de seguridad, mientras se realizan labores de descontaminación. Según estudios encargados por el Inter y el Milan, se hallaron sustancias que no cumplen la normativa medioambiental. Según los expertos, no son agentes altamente nocivos, pero sí requieren intervención. Este hallazgo genera dudas, pues la documentación anterior del Ayuntamiento —basada en análisis antiguos— declaraba la zona conforme. Por ahora no hay fecha de reapertura. El proyecto prevé terminar el nuevo estadio en 2031, pero antes los clubes deben esperar el fallo administrativo que confirme la cesión de San Siro.