El nuevo mínimo de José Mourinho: el entrenador del Benfica quedó en ridículo con su reacción hipócrita e inútil ante la polémica por el racismo contra Vinicius Junior

Sin embargo, Vinicius denunció inmediatamente a Prestianni ante el árbitro, François Letexier, quien suspendió el partido durante 10 minutos, mientras que Kylian Mbappé afirmó más tarde que él mismo había oído al extremo del Benfica llamar «mono» a su compañero de equipo en cinco ocasiones.

«Cada uno puede tener su opinión, pero este tipo de comportamiento es inaceptable», declaró el delantero francés en la zona mixta. «Llamé racista a [Prestianni] porque creo que lo es. Intentó esconderse detrás de su camiseta, pero su cara no miente.

Este tipo de personas no son colegas profesionales. Un jugador joven no puede tener la libertad de decir cosas así en un campo de fútbol. Es un gran problema, y ya veremos qué pasa».

El entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, declaró después que no tiene absolutamente ningún motivo para dudar de la palabra de Vinicius o Mbappé, pero mientras esperamos el resultado de la investigación de la UEFA sobre el incidente, Prestianni debe, nos guste o no, ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, y cabe señalar que ha negado públicamente las acusaciones que se le imputan.

«Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas a Vinicius Jr., quien, por desgracia, malinterpretó lo que creyó oír», escribió el jugador de 20 años en Instagram el miércoles por la mañana. « Nunca he sido racista con nadie. Y lamento las amenazas que he recibido de los jugadores del Real Madrid».

Sin embargo, esto es lo que ya sabemos con certeza: el entrenador del Benfica, José Mourinho, es un payaso hipócrita que hizo el ridículo en Lisboa al conseguir, de alguna manera, empeorar una situación ya de por sí mala.