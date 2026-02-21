El nuevo entrenador interino del Tottenham, Igor Tudor, hace una gran declaración sobre el descenso, ya que los Spurs se enfrentan a una «situación de emergencia»

El Tottenham esperaba mejorar su rendimiento en la liga nacional tras haber ganado la Europa League con el anterior entrenador, Ange Postecoglou, antes de que el greco-australiano fuera despedido y sustituido por Thomas Frank.

El danés tuvo un comienzo decente, pero una mala racha ha llevado al Spurs a deslizarse hacia los puestos de descenso, con su última victoria en la máxima categoría inglesa a finales de enero en el Crystal Palace. Frank fue despedido tras la última derrota ante el Newcastle United, y Tudor llegó con la reputación de ser un bombero y de dar la vuelta a situaciones desesperadas.

Es una gran apuesta por parte de los responsables del equipo del norte de Londres, que solo aventaja en cinco puntos al West Ham United, decimoctavo clasificado, antes de los partidos del fin de semana. El Tottenham sigue teniendo una lista de lesionados increíblemente larga, ya que ni James Maddison ni Dejan Kulusevski han jugado un solo minuto de fútbol en lo que va de temporada. Jugadores como Wilson Odobert, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall, Destiny Udogie, Richarlison, Pedro Porro y Souza están actualmente indisponibles, mientras que Cristian Romero aún tiene que cumplir tres partidos más de sanción en la liga nacional.