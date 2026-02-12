Getty Images Sport
El Nottingham Forest se acerca al sustituto de Sean Dyche, ya que el club se dispone a nombrar al cuarto entrenador de la temporada
Forest nombrará al sustituto de Dyche
Según BBC Sport, el Forest está a punto de nombrar a Pereira como su cuarto entrenador permanente de la temporada, en un intento por evitar el descenso tras su empate a 0-0 con el Wolves, que sigue anclado en la última posición de la tabla. Hasta ahora, el club ha sido dirigido por Nuno Espirito Santo, que ahora está en el West Ham United, Ange Postecoglou y Dyche, y Pereira está a punto de completar el cuarteto. La BBC informa de que Pereira se convirtió rápidamente en la opción preferida del propietario Evangelos Marinakis, que anteriormente contrató al portugués en el Olympiacos de Grecia.
Pereira mantuvo al Wolves en la Premier League la temporada pasada, pero este equipo solo ha sumado dos puntos en sus primeros diez partidos de esta temporada, por lo que fue despedido del club de Molineux.
Declaración resumida de Forest
El Forest no se anduvo con rodeos con Dyche y emitió un comunicado en el que se podía leer: «El Nottingham Forest Football Club confirma que Sean Dyche ha sido destituido de su cargo como entrenador jefe.
Queremos agradecer a Sean y a su equipo técnico el esfuerzo realizado durante su estancia en el club y les deseamos mucha suerte en el futuro. No haremos más comentarios por el momento».
Es posible que Dyche se haya visto sorprendido, ya que en sus notas del programa insistía en que el club necesitaba el apoyo incondicional de sus aficionados; de hecho, el Forest solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos, incluido un empate a 0-0 con el líder, el Arsenal.
Escribió: «El viernes pasado en Leeds United fue una noche difícil y debemos asegurarnos de aprender de ella rápidamente. Sabíamos que sería un partido difícil y que nos enfrentaríamos a momentos complicados durante los 90 minutos, pero encajamos goles innecesarios en momentos cruciales que nos acabaron costando caro.
No nos dejamos llevar por los buenos resultados, y lo mismo ocurre después de una actuación decepcionante. Se trata de seguir trabajando duro, aprender y esforzarnos por mejorar la próxima vez que tengamos un partido.
Afortunadamente, no hemos tenido que esperar mucho para volver al campo. Sé que todos nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico y vosotros, los aficionados, estamos decididos a ver una reacción esta noche. Nuestra intención es jugar con intensidad, luchar por cada balón y hacer que sea una noche muy difícil para el rival.
El equipo, como siempre, se beneficiará de vuestro continuo apoyo bajo las luces del City Ground. Hagamos que sea una buena noche».
¿Sobrevivirá Forest?
El Forest está ahora tres puntos por delante del resurgido West Ham, aunque también se enfrenta al reto de la Europa League, ya que jugará contra el Fenerbahçe en una eliminatoria a doble partido, antes de comenzar sus partidos de la Premier League con un nuevo entrenador y un enfrentamiento contra el Liverpool.
Dyche criticó las «mentiras» tras el empate con el Wolves, diciendo: «Las mentiras son probablemente una historia del modernismo en el fútbol y de cómo está cambiando. No lo defiendo, solo digo que es algo de la vida, la vida está cambiando.
La forma en que el fútbol, la exigencia es cada vez mayor. Perdimos uno de seis, y si estuviéramos en la mitad de la tabla y todo el mundo dijera que es una buena racha, porque no ganamos al Wolves, todo el mundo diría que debería irme. Esto es solo gestión moderna, así son las cosas ahora, la exigencia está cambiando rápidamente».
¿Qué viene después?
Pereira espera que el Forest se recupere rápidamente, ya que su objetivo es alejarse de los problemas, ya que el descenso supondría un desastre para las finanzas y la estructura general del club.
