El Nottingham Forest contrata al CUARTO entrenador de la temporada en un intento por evitar el descenso de la Premier League

El Forest ha revelado que Pereira, que ya ha trabajado junto al enigmático propietario de los Reds, Evangelos Marinakis, en el Olympiacos griego, ha firmado un contrato de 18 meses hasta el verano de 2027.

En un comunicado publicado en la página web oficial del club se puede leer: «Pereira comenzó su carrera como entrenador en su país natal, Portugal, en 2002. Tras adquirir una amplia experiencia en todo el país, se hizo cargo del Oporto en 2011, donde, en dos años de gran éxito, llevó al club a ganar dos títulos de liga consecutivos. Tras pasar por el Al Ahli de Arabia Saudí, Pereira fichó por el Olympiacos en enero de 2015 y ganó el doblete con el equipo del Pireo.

Además de su amplia experiencia en el más alto nivel en todo el mundo, Pereira también ha entrenado al Fenerbahçe en Turquía y al Shanghai SIPG de la Superliga china, llevando a este último a su primer título de liga en su primera temporada, antes de ganar la Supercopa de China. También ha estado al frente de los clubes brasileños Corinthians y Flamengo.

Más recientemente, fue entrenador del club de la Premier League Wolves. Al hacerse cargo del club, que se encontraba en la zona de descenso, Pereira lo llevó a una racha de seis victorias consecutivas que le ayudó a mantenerse a salvo durante la temporada 2024-25. Fue la racha de victorias más larga de cualquier equipo de la máxima categoría la temporada pasada, en una campaña en la que los Wolves también marcaron un récord de goles del club en la Premier League».

Los Reds añadieron sobre su nuevo entrenador: «Le acompañarán los miembros del cuerpo técnico Filipe Jorge Monteiro Almeida (entrenador asistente), Luis Miguel Moreira Da Silva (entrenador asistente), Bruno Filipe Araujo De Moura (jefe de rendimiento físico y análisis del rival) y Pedro Simao Capela Silva Lopes (analista del rival)».