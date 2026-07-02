El Nottingham Forest confirma el despido de Vitor Pereira antes de nombrar a Oliver Glasner

Según BBC Sport, Pereira se enteró a última hora del martes de su cese, apenas cinco meses después de reemplazar a Sean Dyche.

Pereira logró llevar al Forest al puesto 16 de la Premier League y a las semifinales de la Europa League, algo que no conseguía desde 1984. Su cuerpo técnico —Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop y Pedro Lopes— también ha dejado el club. Con esta decisión, el Forest nombrará pronto a su quinto entrenador en menos de un año.