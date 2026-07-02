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Moataz Elgammal

Traducido por

El Nottingham Forest confirma el despido de Vitor Pereira antes de nombrar a Oliver Glasner

Nottingham Forest
V. Pereira
Crystal Palace
O. Glasner
Premier League

El Nottingham Forest ha despedido al entrenador Vitor Pereira tras activar una cláusula de rescisión, lo que facilita la llegada del exentrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner. Pereira deja el club tras salvarlo del descenso y llevar al equipo a semifinales de la Europa League; Glasner será el quinto técnico en un año.

  • Pereira se marcha tras una rescisión sorpresa de su contrato

    Según BBC Sport, Pereira se enteró a última hora del martes de su cese, apenas cinco meses después de reemplazar a Sean Dyche.

    Pereira logró llevar al Forest al puesto 16 de la Premier League y a las semifinales de la Europa League, algo que no conseguía desde 1984. Su cuerpo técnico —Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop y Pedro Lopes— también ha dejado el club. Con esta decisión, el Forest nombrará pronto a su quinto entrenador en menos de un año.

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  • Nottingham Forest v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pereira, sorprendido por su inesperada destitución

    El entrenador portugués mostró su decepción tras la rescisión de su contrato, pese a haber cumplido los objetivos y revitalizado la plantilla. Pereira declaró: «La decisión me ha sorprendido, pero respeto el derecho del club a decidir lo mejor para su futuro. Naturalmente, estoy decepcionado y triste. Creía en lo que construíamos juntos y me voy orgulloso de lo logrado en estos meses: un final de temporada memorable, la permanencia en la Premier League y las semifinales de la Europa League. Guardaré esos momentos para siempre».

  • Glasner se dispone a tomar las riendas en el City Ground

    Glasner, de 51 años, sucederá a Pereira: el acuerdo está cerrado. Será el undécimo entrenador desde que Evangelos Marinakis compró el club en 2017. Nuno Espírito Santo fue destituido en septiembre pese a un séptimo puesto, Ange Postecoglou duró 39 días y Dyche, 114. Glasner, exentrenador del Crystal Palace, llega tras ganar la FA Cup 2025 y la Conference League.

  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Qué le depara el futuro al Forest?

    Glasner dirigirá al Forest en la preparación para la nueva Premier League y los amistosos de pretemporada. Debe imponer rápido su estilo, unir a un plantel afectado por cambios constantes de técnico y, con el respaldo económico de Marinakis, pelear por títulos nacionales y volver a clasificar al equipo a Europa.