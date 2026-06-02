El niño prodigio bosnio que sueña con jugar en el Real Madrid

Kerim Alajbegovic, de 18 años y formado en la cantera del Bayer Leverkusen, ha ascendido rápidamente tras dejar la Bundesliga alemana por la austriaca. El verano pasado fichó por el Red Bull Salzburgo sin haber debutado con el primer equipo en el BayArena, pero ya mostró suficiente para que Bayer active la cláusula de recompra.

Sin embargo, podría haber más movimientos en una carrera que promete llegar muy alto. Se especula que el Leverkusen buscará beneficiarse pronto de su cláusula, aprovechando el interés de varios grandes europeos, mientras el jugador admite soñar con el Real Madrid.

Todo lo que necesitas saber sobre esta joven promesa del fútbol bosnio, a continuación.