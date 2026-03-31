El Newcastle se enfrenta a una cuantiosa multa por infringir las normas de la UEFA

Simon Capper, director financiero, ha defendido la transferencia del arrendamiento del estadio a una empresa asociada, presentándola como una necesidad para dos próximos proyectos de infraestructura. Explicó que la venta ayudaría al club a «reorganizar nuestros activos inmobiliarios y situarlos en el marco jurídico adecuado para permitirnos seguir adelante con nuestro posible desarrollo». Al referirse directamente al enorme impulso financiero, Capper afirmó: «Puede que haya más transacciones similares en el futuro, dependiendo de lo que acabemos haciendo. Pero el cálculo de beneficios que había que hacer es consecuencia de los detalles de las normas contables que la Premier League nos obliga a seguir al realizar cualquier transacción con una empresa asociada a nosotros. Por eso, genera un beneficio contable muy significativo».

A pesar del margen creado por la venta del estadio, Capper admitió que este colchón financiero no se traducirá fácilmente en un mayor presupuesto para fichajes debido a las restricciones específicas de la UEFA. Esto deja a la directiva en una posición difícil, en la que es posible que aún tengan que desprenderse de tres o cuatro talentos clave para equilibrar las cuentas y evitar nuevas sanciones.