¡El Newcastle está listo para enfrentarse al Real Madrid! Las Urracas ponen sus ojos en el prodigio del AZ Alkmaar, Kees Smit, ante el interés rival del Bayern Munich
Una reputación construida sobre actuaciones emblemáticas
El perfil de Smit se elevó a principios de 2023 cuando anotó desde el centro del campo contra el Barcelona en la UEFA Youth League. Reforzó ese estatus el pasado verano, dominando el Campeonato de Europa Sub-19 mientras los Países Bajos levantaban el trofeo. Terminó como máximo goleador conjunto y fue nombrado jugador del torneo, lo que llevó a que los ojeadores europeos lo trataran como un objetivo prioritario. Ya ha superado el hito de 50 apariciones con el AZ, participó en competiciones europeas y recibió alabanzas del entrenador de la selección nacional, Ronald Koeman, quien esta semana comparó sus habilidades con las de Pedri del Barcelona.
- Getty/GOAL
Interés generalizado en todo el continente
Según The Daily Mail, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich y Borussia Dortmund están entre los gigantes continentales que monitorean de cerca a Smit. Sin embargo, hay una creciente creencia en los Países Bajos de que el jugador podría sentirse tentado por un club que ofrezca fútbol regular en el primer equipo en lugar de unirse a una de las superpotencias de Europa en la primera oportunidad posible. Newcastle espera que eso les abra un camino. El nuevo director deportivo del club, Ross Wilson, está liderando una estrategia de reclutamiento renovada centrada en asegurar a los jóvenes talentos líderes de Europa, y Smit encaja en el perfil. Con Joelinton teniendo dificultades para recuperar su mejor forma y la temporada de Joe Willock interrumpida por lesiones, el Newcastle es consciente de que reforzar su centro del campo es una prioridad para 2025. También existe incertidumbre sobre el futuro a largo plazo de Sandro Tonali, cuya situación sigue proyectando una sombra sobre la planificación del equipo. Crystal Palace también ha mostrado interés, habiendo enfrentado a Smit durante la derrota 3-1 del AZ en Selhurst Park en la Europa Conference League.
El elogio entusiasta de Koeman hacia Smit
El respaldo público de Koeman a Smit lo ha catapultado aún más al centro de atención.
Koeman dijo: "Tiene la capacidad de recibir en espacios reducidos y mover el balón hacia adelante. Eso es algo que valoramos. El parecido que la gente ve (con Pedri) está en cómo se posiciona y su toma de decisiones bajo presión. Los grandes clubes siguen a jugadores con estas características. Eso es normal. Lo importante es que siga desarrollándose donde está, jugando regularmente."
Los medios holandeses incluso han trazado paralelismos estilísticos con Kevin De Bruyne, ya que muchos creen que pronto se establecerá como un habitual en el equipo nacional. Sin embargo, Frenkie de Jong, quien ha sido compañero de mediocampo de Pedri en el Barcelona, ofreció una reacción más medida a los comentarios de Koeman.
"Hemos hablado de él antes en el campo de entrenamiento," dijo. "No creo que haya otro jugador como Pedri. No creo que sea apropiado hablar de esto; no ayudará al chico ponerle tanta presión. Tiene mucho talento y puede ser muy bueno, pero dejémoslo jugar al fútbol en paz y ya veremos.”
- Getty
AZ ha fijado el precio por Smit
Según Sky Sports News, el AZ no se interpondrá en el camino de Smit si llega un posible interesado. Pero esperan romper su récord actual de salida de £21.8 millones pagados por el AC Milan por Tijjani Reijnders con esta venta. Sin embargo, si la carrera de transferencias se intensifica, el Barcelona podría tener una ventaja ya que el jugador es un confeso fanático del Blaugrana.
Cuando se le preguntó sobre los elogios de Koeman y las comparaciones con Pedri, dijo: "Si él lo piensa, tal vez sea así. No lo esperaba, pero creo que es una buena comparación. Antes, era De Bruyne, y ahora soy Pedri (risas). O Frenkie de Jong. Entiendo que la gente encontró que era una comparación algo extraña. Veo casi todos los partidos del Barcelona. Simplemente es mi club favorito."
Por ahora, Smit sigue enfocado en la campaña del AZ, pero la sensación de inevitabilidad sobre su próximo movimiento está creciendo.