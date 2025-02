Los Partenopei han sumado solo tres puntos en sus últimos cuatro partidos antes del enfrentamiento del sábado en el Maradona.

Antonio Conte estaba típicamente irritable después de la sorprendente derrota por 2-1 el domingo en Como, que llevó a su equipo del Napoli a ser desplazado de la cima de la Serie A por el Inter.

Cuando se le preguntó si sentía que el joven en el banquillo local, Cesc Fàbregas, era capaz de tener una carrera tan "afortunada" como la suya, Conte respondió rápidamente, "¿Una carrera afortunada? No, una carrera exitosa. Hay que tener cuidado con las palabras. Todo lo que he logrado, lo he logrado porque me he dejado la piel".

Y es precisamente por eso que Conte estaba de tan mal humor a orillas del hermoso Lago de Como. Como él mismo dijo, sus jugadores inicialmente respondieron bien a la concesión de un gol en propia puerta al principio, empatando poco después a través de Giacomo Raspadori para irse al descanso con igualdad, pero simplemente no aparecieron en la segunda mitad.

"Hoy," continuó Conte, "éramos el Doctor Jekyll y Mister Hyde. Y no es la primera vez que sucede esta temporada."

De hecho, al igual que Nápoles en sí misma, hay dos caras del equipo de Conte, y nadie está muy seguro de cuál se presentará para el enfrentamiento por el Scudetto del sábado contra el Inter en el Estadio Diego Armando Maradona...