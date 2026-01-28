El único hombre en haber ganado el Scudetto con tres clubes diferentes nunca ha estado cerca de levantar la Liga de Campeones. Solo una vez llegó a los cuartos de final y eso fue hace 13 años con la Juventus, que fue derrotada 4-0 en el global por el eventual ganador Bayern Múnich.
Desde entonces, ha sido eliminado dos veces en la fase de grupos (con la Juve en 2013-14, e Inter en 2020-21) y quedó fuera en los octavos de final con ambos Chelsea (2017-18) y Tottenham Hotspur (2022-23).
En total, ha ganado solo 17 de los 49 partidos que ha dirigido en la competición y ahora está al borde de caer en el primer obstáculo por tercera vez en seis intentos después de un desesperadamente decepcionante empate 1-1 con el Copenhague, con 10 hombres, que dejó al Napoli con solo ocho puntos de sus siete partidos en la Liga de Campeones de esta temporada.
"Es un resultado que me duele y debería dolerles a mis jugadores también," Conte dijo a Sky Sport Italia la semana pasada. "El partido estaba allí para ganarlo, y para que nosotros lleguemos a los play-offs. Podríamos tener mil excusas, pero esta noche no encajan, porque el partido iba tan bien.
"Estábamos en total control, con 11 hombres contra 10, así que incluso si te faltan 10 jugadores y sientes fatiga, tienes que ganar estos partidos. Simplemente tienes que hacerlo. No lo conseguimos, sin embargo, así que evidentemente nuestro nivel ahora mismo no está a la altura de esta competición, y todos tenemos que aceptar la culpa aquí, porque tienes que llevarte el resultado en una situación como esta.
"No hay mucho más que decir, simplemente tenemos que estar enojados con nosotros mismos, porque fue una oportunidad de oro, y tal vez no nos dimos cuenta de lo que estaba en juego. Fue como si estuvieramos bajando en bicicleta y de alguna manera logramos hacerla subir cuesta arriba por nosotros mismos."