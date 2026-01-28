Goal.com
En directo
Antonio Conte Champions League GFXGOAL
Mark Doyle

El Napoli, al borde del abismo: ¿Por qué los equipos de Antonio Conte son tan malos en la Champions League?

Los seguidores de la Juventus inevitablemente se deleitaron al vencer a su antiguo jefe Antonio Conte el domingo por la noche, cuando los Bianconeri arrasaron con el Napoli en Turín. "¡Antonio Conte, salta con nosotros!" comenzaron a cantar los aficionados locales en los últimos minutos de la victoria 3-0 de su equipo sobre los campeones reinantes de la Serie A. No es sorprendente que Conte no estuviera de humor para unirse, ya que su equipo plagado de lesiones sufrió una derrota devastadora que hizo que los Partenopei cayeran al cuarto lugar en la tabla.

Nápoles ahora está a una asombrosa distancia de nueve puntos detrás de los líderes Inter y, aún más preocupante, solo uno por delante de la resurgente Juventus de Luciano Spalletti, lo que significa que hay un riesgo muy real de que el equipo mermado de Conte no logre clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

Para empeorar las cosas, Nápoles también está al borde de una salida vergonzosa y temprana de la Liga de Campeones de esta temporada, con el equipo de Conte actualmente en el puesto 25 en la clasificación de cara al encuentro del miércoles con el Chelsea en el Estadio Diego Armando Maradona, que deben ganar.

Caer en el primer obstáculo representaría un golpe financiero devastador para los actuales campeones italianos. Sin embargo, también pondría a Conte en una situación muy desfavorable, dado que ya tiene un mal historial en el torneo más prestigioso del fútbol de clubes...

  • FBL-ITA-SERIE A-INTER-JUVENTUSAFP

    'Cuando Conte habla, sus palabras te asaltan'

    Conte es indiscutiblemente un entrenador de nivel élite. El defensor del Inter, Alessandro Bastoni, una vez lo llamó "el Lionel Messi de los entrenadores" y esa es una opinión compartida por muchos de sus antiguos pupilos. De hecho, hay pocas fuerzas más transformadoras trabajando en el juego hoy en día. 

    Como escribió el gran Andrea Pirlo en su autobiografía, "Cuando Conte habla, sus palabras te asaltan. Atraviesan las puertas de tu mente, a menudo de manera bastante violenta, y se alojan profundamente en ti. Perdí la cuenta de la cantidad de veces que me encontré diciendo: '¡Diablos, Conte dijo algo realmente acertado de nuevo hoy!'"

    Esa mezcla inspiradora de perspicacia e intensidad es la razón principal por la que Conte ha tomado el mando de clubes en crisis (Juventus, Chelsea y Napoli) y los ha llevado a un título de liga en su primera temporada al frente.

    En los tres casos, sin embargo, el equipo en cuestión había tenido un rendimiento tan pobre la temporada anterior que Conte no tenía la carga del fútbol europeo. Como resultado, a menudo tenía una semana para prepararse para los partidos domésticos, lo cual es obviamente una ventaja enorme sobre los rivales por el título.

    Para empezar, le da a un entrenador más tiempo para estudiar las fortalezas y debilidades de un oponente, lo que facilita la creación de un plan de juego detallado para anular las primeras y explotar las segundas. 

    Sin embargo, también ofrece crucialmente a los jugadores más tiempo para recuperarse de su partido anterior, y eso siempre ha sido de suma importancia para los equipos de Conte.

    • Anuncios
  • SSC Napoli v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    'Siempre tengo que ir a 200 km/h'

    Aunque se le asocia con defensas de tres hombres, Conte es un entrenador tácticamente más versátil de lo que muchos expertos reconocen. Ha cambiado regularmente la formación para adaptarse a los jugadores que tiene a su disposición, y a menudo con excelente efecto.

    Sin embargo, todos sus equipos tienen una cosa en común: intensidad. Como él mismo dice, sus jugadores "siempre tienen que ir a 200 kilómetros por hora" - porque si incluso uno de ellos levanta el pie del acelerador, todo el sistema se desmorona. 

    Por lo tanto, Conte siempre ha sido un fanático de fichar jugadores con experiencia en la Premier League, ya que están acostumbrados al ritmo implacable y la fisicalidad del fútbol que él quiere jugar.

    El equipo del Inter con el que ganó la Serie A en 2020-21 contaba con varios jugadores que anteriormente habían desempeñado su oficio en Inglaterra, incluyendo a Romelu Lukaku y Christian Eriksen, mientras que no es una coincidencia que el atlético pero técnicamente logrado Scott McTominay sea la imagen de su actual equipo del Napoli. 

    La pregunta recurrente cuando se trata de Conte, sin embargo, es si su enfoque exigente es sostenible a lo largo de toda una campaña para un equipo que compite en Europa.

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-PRESSERAFP

    Un currículum de la Liga de Campeones inferior al estándar

    El único hombre en haber ganado el Scudetto con tres clubes diferentes nunca ha estado cerca de levantar la Liga de Campeones. Solo una vez llegó a los cuartos de final y eso fue hace 13 años con la Juventus, que fue derrotada 4-0 en el global por el eventual ganador Bayern Múnich.

    Desde entonces, ha sido eliminado dos veces en la fase de grupos (con la Juve en 2013-14, e Inter en 2020-21) y quedó fuera en los octavos de final con ambos Chelsea (2017-18) y Tottenham Hotspur (2022-23).

    En total, ha ganado solo 17 de los 49 partidos que ha dirigido en la competición y ahora está al borde de caer en el primer obstáculo por tercera vez en seis intentos después de un desesperadamente decepcionante empate 1-1 con el Copenhague, con 10 hombres, que dejó al Napoli con solo ocho puntos de sus siete partidos en la Liga de Campeones de esta temporada. 

    "Es un resultado que me duele y debería dolerles a mis jugadores también," Conte dijo a Sky Sport Italia la semana pasada. "El partido estaba allí para ganarlo, y para que nosotros lleguemos a los play-offs. Podríamos tener mil excusas, pero esta noche no encajan, porque el partido iba tan bien.

    "Estábamos en total control, con 11 hombres contra 10, así que incluso si te faltan 10 jugadores y sientes fatiga, tienes que ganar estos partidos. Simplemente tienes que hacerlo. No lo conseguimos, sin embargo, así que evidentemente nuestro nivel ahora mismo no está a la altura de esta competición, y todos tenemos que aceptar la culpa aquí, porque tienes que llevarte el resultado en una situación como esta.

    "No hay mucho más que decir, simplemente tenemos que estar enojados con nosotros mismos, porque fue una oportunidad de oro, y tal vez no nos dimos cuenta de lo que estaba en juego. Fue como si estuvieramos bajando en bicicleta y de alguna manera logramos hacerla subir cuesta arriba por nosotros mismos."

  • Manchester City v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    ¿Demasiados nuevos fichajes?

    Conte a menudo ha atribuido los fracasos de sus equipos a una percepción de falta de apoyo en el mercado de fichajes por parte de sus superiores. En la Juve, por ejemplo, renunció sorprendentemente en el verano de 2014 después de ganar tres scudetti consecutivos debido a diferencias irreconciliables con sus jefes sobre cómo construir un equipo ganador de la Liga de Campeones. 

    "No puedes comer en un restaurante de €100 con €10 en el bolsillo", bromeó Conte famosamente durante uno de sus muchos ataques públicos a la directiva bianconera.  

    Sin embargo, Conte no pudo quejarse de una escasez de fichajes en el Napoli el verano pasado, por lo que en su lugar argumentó que se habían traído "demasiados" nuevos jugadores. 

    "El año pasado ganamos un campeonato donde los jugadores se esforzaron al máximo; teníamos unidad en todo sentido," Conte dijo a Sky en octubre. "Abrimos la ventana de fichajes porque nos vimos obligados a hacerlo. Tratamos de fortalecer el equipo, pero se necesita tiempo y paciencia. 

    "Los veteranos, yo mismo y los del año pasado, necesitamos mejorar nuestro juego y encontrar la unidad de nuevo, porque traer a nueve nuevos jugadores al vestuario no es fácil."

    Uno ciertamente podría entender de dónde venía Conte, pero no era un argumento que realmente debería haber hecho después de una vergonzosa derrota 6-2 en la Liga de Campeones ante el PSV para la cual realmente no había excusa.

  • FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP

    'No nos bajamos del barco'

    Conte también sufrió la ignominia de ser puesto en su lugar por el jefe del Benfica, José Mourinho, después de mencionar la larga lista de lesiones del Napoli antes y después de su derrota 2-0 en Lisboa en diciembre. 

    "Decir que estábamos más frescos físicamente suena como una excusa," dijo el portugués. "Yo también tengo ausencias importantes, pero no quiero llorar por ello."

    No se puede negar, sin embargo, que el Napoli ha sido muy afectado por las lesiones, con Kevin De Bruyne, David Neres, Amir Rrahmani, Billy Gilmour, Matteo Politano, Frank Zambo Anguissa y Vanja Milinkovic-Savic actualmente fuera de acción. Como resultado, el a menudo combativo Conte ni siquiera estaba tan molesto por la derrota del domingo ante la Juve.

    "Hay poco que reprochar a los jugadores," dijo. "Incluso esta noche, dieron todo, y a veces superas el obstáculo, otras veces no. 

    "Por primera vez en mi carrera, puse a un jugador que nunca había visto antes, un joven que llegó ayer [de Verona]. 

    "Estamos navegando en mar abierto, pero no nos bajamos del barco. Queremos luchar con todas nuestras fuerzas, sabiendo que estamos viviendo una situación casi increíble."

  • Atalanta v Napoli - Serie AGetty Images Sport

    'Necesitamos ser un solo cuerpo'

    Dados los problemas de condición física de Napoli, es difícil argumentar de manera convincente que puedan obtener la victoria necesaria sobre Chelsea para colarse en la ronda de play-off de la Liga de Campeones. 

    Además de estar privados de los servicios de varios titulares habituales, la falta forzada de rotación en las últimas semanas y meses ha dejado a jugadores como McTominay luciendo cansados en el momento menos oportuno. 

    También parece que Napoli no podría enfrentarse a Chelsea en un momento más inoportuno, con los Blues beneficiándose de algo así como un "impulso de nuevo entrenador" tras el nombramiento de Liam Rosenior como sucesor de Enzo Maresca. 

    Conte siendo Conte, no está preparado para tirar la toalla antes de que la pelea haya comenzado, pero sabe que necesita que la famosa afición fervorosa de Napoli revigore a sus jugadores cansados. 

    "El estadio tiene que dar a los muchachos un apoyo importante," dijo. "Es demasiado fácil ser un fanático solo cuando las cosas van bien. Es un momento difícil, y espero que los aficionados estén cerca del equipo, en las buenas y en las malas.

    "Tenemos que estar unidos, compactos, un solo cuerpo. Necesitamos energía positiva, energía de emergencia, y especialmente desde afuera."

    Básicamente, Conte quiere que el Maradona salte el miércoles por la noche. Y quién sabe, si Napoli le ahorra otro disgusto en la Liga de Campeones, ¡quizás incluso se una esta vez!

Liga de Campeones
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0