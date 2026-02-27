Goal.com
El modelo de Gareth Bale: por qué James Rodríguez eligió el Minnesota United en un año de Mundial

El centrocampista ha llegado a Minnesota en busca de su sueño de jugar en el Mundial, pero no es el primero en seguir ese camino.

No hay ningún misterio en torno al fichaje de James Rodríguez por el Minnesota United. Se trata, al menos por ahora, de un acuerdo a corto plazo. El Minnesota United quería una superestrella y la encontró en el colombiano. Rodríguez necesitaba un club que le diera las oportunidades adecuadas y lo encontró en Minnesota. Todos salen ganando, al menos durante los próximos meses.

Sin embargo, ese es el problema de este acuerdo: depende en gran medida de lo que suceda en los próximos meses. A lo largo de su carrera, Rodríguez siempre ha dado prioridad a la selección colombiana y, en vísperas del Mundial, eso no ha cambiado. Sin embargo, para llegar a ese torneo, necesitaba una oportunidad, y el Minnesota United se la dio a pocos meses del inicio. 

«[El Minnesota United] es el club que ha dado el paso por mí. Es el club que me quería», dijo James en una rueda de prensa. «Es un momento importante en mi carrera, un nuevo capítulo. Se acerca el Mundial y no puedo fallar».

Todas las miradas están puestas en Rodríguez, pero para el colombiano hay una hoja de ruta legítima a seguir. No es la primera estrella mundial que llega a Estados Unidos antes de una Copa del Mundo. Solo tiene que fijarse en su antiguo compañero del Real Madrid, Gareth Bale, para saber cómo prepararse para el gran torneo y aprovechar al máximo su tiempo en la MLS.

  • James Rodriguez 2025getty

    Orgullo de la selección nacional

    La pasión que Rodríguez siente por su país nunca ha estado en duda. A pesar de todas sus dificultades a nivel de clubes, que han sido muchas, siempre ha dado lo mejor de sí mismo por Colombia. Representar a su país es algo que le importa mucho y, incluso ahora, al comenzar la nueva etapa de su carrera, sigue siendo una de sus principales prioridades.

    «Cuando juegas para tu país, es una sensación diferente, es algo completamente distinto», declaró a The Athletic. «Vas al estadio y ves todas las camisetas amarillas, reconoces a la gente que quiere verte jugar... Ves que no solo está ahí, sino también en sus casas, en los pueblos pequeños. En Colombia, la gente literalmente corre hacia la televisión solo para ver jugar a Colombia».

    «Cierran las escuelas, cierran todo cuando juega Colombia», añadió. «Tienes que jugar para ellos. Estás representando a tus antepasados, tus raíces, tu lugar de origen, el lugar donde naciste. Tienes que dar la vida por tu país. Eso es ese "algo más" que tienes que dar cuando estás con la selección nacional. Y por eso he durado tanto tiempo, porque en la selección nacional no se trata solo de correr. No se trata solo de jugar bien, tienes que dar algo más. Tienes que sentirlo desde lo más profundo de tu ser».

    El mundo conoció por primera vez la interpretación que el jugador de 34 años hacía de eso en 2014, cuando ganó la Bota de Oro en la Copa del Mundo de ese verano. Esto le convirtió en una de las mayores estrellas del fútbol y le valió un traspaso multimillonario del Mónaco al Real Madrid. Aunque Rodríguez nunca ha alcanzado esas cotas a nivel de clubes, ha mantenido ese nivel con su selección, ganando el Balón de Oro por la trayectoria de Colombia hasta la final de la Copa América de 2024 mientras jugaba en el Sao Paulo, el décimo club de su carrera. 

    Desde entonces, ha sumado dos más, el Rayo Vallecano y el León de la Liga MX, y pronto serán tres cuando juegue en el Minnesota United. Una de las razones por las que fichó por el Minnesota fue porque el club le ofrecía una vía para llegar al Mundial, similar a la que siguió Bale antes del torneo de 2022.

  • Gareth Bale LAFC MLS CupGetty

    La vía de Bale

    Al igual que Rodríguez, Bale alcanzó grandes logros en el Real Madrid, pero nunca llegó a alcanzar las cotas que muchos esperaban de él. En el verano de 2022, se encontró en la misma situación en la que se encontraba su antiguo compañero de equipo antes de recalar en Minnesota: necesitaba un hogar. Ese hogar, al final, fue el LAFC. Fue una colaboración breve, pero maravillosa.

    Al final, Bale solo jugó 13 partidos con la camiseta del LAFC, pero qué 13 partidos. Todos obtuvieron lo que querían. El LAFC ganó la MLS Cup ese año, con el legendario gol de Bale en la final que salvó la temporada del club y consolidó su lugar en la historia de la MLS para siempre. 

    Bale, por su parte, consiguió la preparación adecuada antes de su primer Mundial ese invierno en Catar, donde marcó un gol contra la selección masculina de Estados Unidos. Fue el primer gol de Gales en un Mundial desde 1958. Era el momento con el que Bale había soñado y por el que había fichado por el LAFC.

    «Estamos en el buen camino hacia donde quiero estar», dijo Bale en septiembre de 2022. «Quiero jugar los 90 minutos tanto como pueda, pero entiendo que tengo que prepararme para ello porque no lo he hecho mucho en los últimos años. Lo más importante para mí es tomar cada semana como viene y espero que eso sea suficiente para ayudar al LAFC y, en última instancia, estar listo para la Copa del Mundo».

    Añadió: «Tenemos un plan en Los Ángeles con lo que estamos haciendo... Espero que eso me ponga en buena forma para el Mundial».

    La aventura de Rodríguez en la MLS puede seguir ese modelo. Aunque el plazo es más corto, Rodríguez tiene algunas ventajas inherentes. Al permanecer en Norteamérica, Rodríguez sigue adaptado al clima, las zonas horarias y el ritmo de vida de esta parte del mundo, donde él y sus compañeros colombianos estarán destinados este verano. Con el Minnesota United, también tendrá el mismo tipo de responsabilidad que tiene con Colombia: crear.

    El acuerdo funcionó para Bale, que se retiró tras esa Copa del Mundo. También funcionó para otra estrella sudamericana antes de la misma Copa del Mundo en la que Rodríguez destacó.

  • Brazil v Netherlands: 3rd Place Playoff - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    Siguiendo los pasos de un rival

    Muchos recuerdan a Julio César como la última línea de defensa del legendario equipo del Inter de Milán que ganó la Liga de Campeones. Sin embargo, en 2014, fue brevemente miembro del Toronto FC mientras se preparaba para una última temporada con Brasil.

    Ese verano, la Copa del Mundo se celebraba en su país natal y el portero no podía perdérsela. Tras ser sustituido por el internacional inglés Rob Green en el Queens Park Rangers, César fue cedido al Toronto FC en busca de minutos de juego. Jugó siete partidos, incluido uno en el que ganó el premio a la mejor parada de la semana de la MLS, antes de ser titular con Brasil ese verano. Además, fue elegido mejor jugador del partido en la victoria de Brasil por 2-1 sobre Colombia en cuartos de final. Casualmente, el gol de Colombia ese día lo marcó nada menos que Rodríguez. 

    Mientras que tanto Bale como César pusieron fin a su aventura en la MLS tras solo unos meses, el futuro del colombiano es un poco menos seguro. Lo que actualmente es un contrato a corto plazo podría acabar siendo algo más largo si todo va bien.

  • JAMES RODRIGUEZ

    El futuro

    Por el momento, Rodríguez solo tiene contrato hasta el Mundial. Si el resto de su carrera sirve de indicio, su futuro es, como mínimo, incierto. Rodríguez lleva varios años saltando de un club a otro, por lo que no sería una gran sorpresa que este acuerdo a corto plazo resultara ser, de hecho, bastante breve.

    Sin embargo, existe la posibilidad de que ambos sigan juntos. El acuerdo incluye una opción que permitiría a Rodríguez quedarse durante el resto del año, y los Loons parecen dispuestos a ejercerla si todo va bien en estos primeros meses de colaboración.

    «Insisto, es una opción del club», declaró el director ejecutivo y director deportivo de Minnesota, Khaled El-Ahmad, a The Guardian. «Él está hablando de: "Vale, ¿cómo vamos a hacer que este acuerdo sea más largo?". Todo dependerá de cómo alineemos nuestros intereses y nuestro rendimiento, del impacto que [él tenga] y de si le gusta. Hay muchas suposiciones e incógnitas, pero realmente estamos empezando desde una posición muy positiva».

    Esa parte es para un futuro más lejano. Hay mucho más que lograr antes de eso. Rodríguez tiene que integrarse y ponerse en marcha con su nuevo equipo. Luego, esperará recuperar la forma física y el estado de forma antes de una nueva participación en la Copa del Mundo. Veremos cómo va todo a medida que se pone en marcha una de las asociaciones más singulares y sorprendentes de la MLS.

    «Por lo que he visto, este es un club que ha hecho las cosas bien», dijo Rodríguez. «He llegado a un club consolidado y ahora soy un miembro más del club y del equipo. Estoy ansioso, apasionado y listo para formar parte del club, y espero hacer las cosas bien».

