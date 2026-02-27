El modelo de Gareth Bale: por qué James Rodríguez eligió el Minnesota United en un año de Mundial

No hay ningún misterio en torno al fichaje de James Rodríguez por el Minnesota United. Se trata, al menos por ahora, de un acuerdo a corto plazo. El Minnesota United quería una superestrella y la encontró en el colombiano. Rodríguez necesitaba un club que le diera las oportunidades adecuadas y lo encontró en Minnesota. Todos salen ganando, al menos durante los próximos meses.
Sin embargo, ese es el problema de este acuerdo: depende en gran medida de lo que suceda en los próximos meses. A lo largo de su carrera, Rodríguez siempre ha dado prioridad a la selección colombiana y, en vísperas del Mundial, eso no ha cambiado. Sin embargo, para llegar a ese torneo, necesitaba una oportunidad, y el Minnesota United se la dio a pocos meses del inicio.
«[El Minnesota United] es el club que ha dado el paso por mí. Es el club que me quería», dijo James en una rueda de prensa. «Es un momento importante en mi carrera, un nuevo capítulo. Se acerca el Mundial y no puedo fallar».
Todas las miradas están puestas en Rodríguez, pero para el colombiano hay una hoja de ruta legítima a seguir. No es la primera estrella mundial que llega a Estados Unidos antes de una Copa del Mundo. Solo tiene que fijarse en su antiguo compañero del Real Madrid, Gareth Bale, para saber cómo prepararse para el gran torneo y aprovechar al máximo su tiempo en la MLS.