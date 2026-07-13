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«El mayor reto» enciende la cumbre Francia-España... ¿Quién lo superará?

FEATURES
Francia vs España
Francia
España
World Cup
K. Mbappe
O. Dembele
L. Yamal
Francia
España
EE. UU.

Un duelo muy esperado en las semifinales del Mundial

Los aficionados al fútbol esperan con impaciencia el apasionante Francia-España de mañana, martes, en las semifinales del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El diario «Marca» lo califica como «el mayor desafío».

España sabe que el desafío va más allá de Kylian Mbappé, aunque el capitán francés brille a gran nivel.

A ellos se suman Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, y Oulissi, el máximo asistente del torneo. Juntos forman un ataque histórico.

  • Una fuerza de ataque francesa de gran potencia de fuego

    La selección española busca su pase a la final ante el equipo más goleador del torneo. La selección francesa ha marcado 16 goles en seis partidos (2,67 por encuentro), ha ganado todos sus duelos en 90 minutos y ha realizado 110 disparos, 47 a puerta.

     Solo en un partido marcó menos de dos goles.

    Mbappé lleva ocho goles y Dembélé cinco: entre ambos han firmado 13 de los 16 tantos de Francia, más que casi cualquier otra selección.

     El delantero del Real Madrid, junto con Messi, lidera la carrera por la Bota de Oro (aunque Dembélé suma tres asistencias), pero reducir el potencial de Francia a Mbappé sería un error.

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    El mayor reto del mundo


    Mbappé, Dembélé, Oliisi, Doi, Barkola y Mateta llegaron al Mundial tras marcar unos 150 goles con sus clubes en la temporada 2025/2026.

    Con los tantos anotados en Estados Unidos, el global roza los 165. Si añadimos las asistencias, superan holgadamente las 200 participaciones directas en goles durante la temporada.

     Estas cifras muestran la magnitud del reto: Francia no solo tiene goleadores, sino jugadores capaces de marcar, asistir y crear desde varias posiciones.

     Deschamps puede usar a Mbappé como punta o en la izquierda, a Dembélé de extremo, mediapunta o falso nueve, dar a Oliisi libertad para caer a la profundidad, aprovechar los espacios con Parkola; aprovechar la creatividad de Doi o cambiar el ritmo del partido con el gigante Mateta (192 cm).

    Mbappé, baluarte del Real Madrid, cerró la temporada con 42 goles y añadió ocho en el Mundial.

     En total, sumó 50 goles entre club y selección y se convirtió en máximo goleador de la Liga de Campeones con 15 tantos. En los tres Mundiales que ha disputado lleva 20 goles en 20 partidos y ya acecha los récords del torneo.

     Con Francia suma 101 participaciones en goles (64 tantos y 37 asistencias) en 104 encuentros, media de 0,97 por partido.

    A su lado está Dembélé, menos llamativo pero igual de decisivo: marcó cinco goles en el Mundial y, junto a Mbappé, suman 13.

      Luego está Olise… El extremo del Bayern de Múnich no ha necesitado marcar para dominar el torneo, sino que lo ha hecho a través de sus pases.

    Lidera la lista de creadores de goles con cinco asistencias y está a punto de batir algunos récords históricos. Es el jugador que da sentido a la abundancia ofensiva de Francia.

     Su temporada en Alemania fue excepcional: 54 participaciones en goles, una de las mejores marcas de Europa.

     Así, Francia reúne a tres de los jugadores más productivos de las cinco grandes ligas: Dembélé aporta un gol cada 71 minutos, Mbappé cada 75 y Oulissi cada 84. Impresionante.

    Y la ventaja aumenta al mirar el banquillo, lleno de alternativas que Deschamps puede usar sin bajar el nivel ofensivo.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    España no tiene intención de esconderse

    El reto de España es mantenerse fiel a su estilo. El equipo de Luis de la Fuente llega a semifinales con una solidez que ningún rival ha roto.

     En todo el Mundial solo ha encajado un gol, obra del belga De Ketelaere, mientras que los otros cinco rivales no crearon peligro real ante Unai Simón.

     Austria, Portugal y el resto de selecciones chocaron una y otra vez contra un equipo que ha hecho de la solidez defensiva su seña de identidad. Ahora, este muro se enfrenta a su última prueba: frenar a la potencia ofensiva más fuerte del torneo.

    Además, su posesión (59 %, la más alta del torneo) y su precisión de pase (91 %) le permiten controlar el juego y alejar el peligro.

    Mientras más tiempo tengan el balón, menos opciones dará el rival de contraatacar; y, al perderlo, presionan de inmediato para recuperarlo y anular el peligro francés.

    Este control, unido a la presión tras pérdida y a la cohesión colectiva, explica por qué España concede pocas ocasiones y por qué solo Bélgica ha marcado, con el único gol encajado.

     Ante Francia no se espera un cambio de estrategia: mejor alejar a Mbappé y los suyos de su propia portería obligándolos a perseguir el balón.

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