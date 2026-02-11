Getty
El Marsella se fija en la exestrella del Newcastle como próximo entrenador de Mason Greenwood tras la salida de Roberto De Zerbi.
El Marsella realiza cambios en el banquillo
El Marsella destituyó a De Zerbi a mitad de semana, tras la contundente derrota por 5-0 del club ante el PSG el fin de semana. Tras el partido, el exentrenador del Brighton arremetió contra sus jugadores.
De Zerbi declaró: «Es una mala racha... Hicimos un buen partido contra el Rennes y el Lens, y luego fue una desesperación total. Una vez más, pido disculpas a los aficionados».
Y añadió: «No estoy dentro de la cabeza de los jugadores, no sé qué está pasando.
Nos preparamos para el partido lo mejor posible. Pero está claro que no nos preparamos bien. Tenemos que entender por qué. ¿Por qué vamos a Brujas y jugamos así? ¿Por qué venimos aquí y jugamos así? ¿Y por qué jugamos partidos completamente diferentes contra el Lens y el Rennes?».
También dijo que hablaría con la directiva, y que la conclusión de esa conversación le llevaría a dejar su cargo. Concluyó: «Hablaremos con [el director deportivo Medhi] Benatia y Longoria para entender qué podemos hacer. Porque estas derrotas duelen, especialmente en París, especialmente de esta manera».
Beye, buscado por el OM
Aunque Mason Greenwood ha perdido a uno de sus mentores, el club parece estar cerca de encontrar un sustituto, según Le Parisien. Beye jugó en el Marsella entre 2003 y 2007 y actualmente es entrenador del Rennes. La semana pasada, su equipo perdió por 3-0 ante el equipo de De Zerbi, pero es muy posible que vuelva pronto al Velódromo. No parece que el Marsella tenga muchas opciones, lo que significa que el nombramiento podría resolverse con relativa rapidez.
En un comunicado se podía leer lo siguiente tras el despido de De Zerbi: «El Olympique de Marsella y Roberto De Zerbi, entrenador del primer equipo, han anunciado el fin de su colaboración de mutuo acuerdo. Tras las conversaciones entre todas las partes implicadas en la gestión del club —el propietario, el presidente, el director deportivo y el entrenador—, se decidió realizar un cambio al frente del primer equipo.
Ha sido una decisión colectiva difícil, tomada tras una cuidadosa reflexión en beneficio del club, con el fin de responder a los retos deportivos del final de la temporada. El Olympique de Marsella desea agradecer a Roberto De Zerbi su dedicación, compromiso, profesionalidad y seriedad, que quedaron especialmente patentes en el segundo puesto del equipo en la temporada 2024/25. El club le desea lo mejor para el resto de su carrera».
El impacto de De Zerbi en Greenwood
Greenwood ha marcado 22 goles esta temporada y De Zerbi afirma que el jugador se ha vuelto «más humano» en la Ligue 1.
«Siempre necesitamos a un Greenwood como el que hemos visto en los últimos partidos. Es un Greenwood de talla mundial. Porque, además de lo que le enseñaron su madre y su padre, se está convirtiendo en un jugador completo. Él también ha pasado por momentos difíciles, pero no se marchó y se quedó aquí. Entendió que le decíamos cosas por su propio bien y por el bien del OM», afirmó.
De Zerbi añadió: «Espero que siga así. Le recuerdo constantemente que tiene que seguir así y que es principalmente por su propio bien. Porque también lo veo un poco más humano. A veces sonríe, habla un poco más. Está menos retraído que antes. Y eso es algo positivo. Ahora todo el mundo puede apreciar a Greenwood aún más que antes».
¿Qué viene después?
El Marsella se enfrentará al Estrasburgo el sábado y, por el momento, no está claro si el club podrá nombrar al sustituto de De Zerbi antes del inicio del partido. Actualmente ocupa el cuarto puesto de la Ligue 1, a 12 puntos del líder, el PSG, tras su contundente derrota.
