El Marsella se fija en la exestrella del Newcastle como próximo entrenador de Mason Greenwood tras la salida de Roberto De Zerbi.

El Marsella destituyó a De Zerbi a mitad de semana, tras la contundente derrota por 5-0 del club ante el PSG el fin de semana. Tras el partido, el exentrenador del Brighton arremetió contra sus jugadores.

De Zerbi declaró: «Es una mala racha... Hicimos un buen partido contra el Rennes y el Lens, y luego fue una desesperación total. Una vez más, pido disculpas a los aficionados».

Y añadió: «No estoy dentro de la cabeza de los jugadores, no sé qué está pasando.

Nos preparamos para el partido lo mejor posible. Pero está claro que no nos preparamos bien. Tenemos que entender por qué. ¿Por qué vamos a Brujas y jugamos así? ¿Por qué venimos aquí y jugamos así? ¿Y por qué jugamos partidos completamente diferentes contra el Lens y el Rennes?».

También dijo que hablaría con la directiva, y que la conclusión de esa conversación le llevaría a dejar su cargo. Concluyó: «Hablaremos con [el director deportivo Medhi] Benatia y Longoria para entender qué podemos hacer. Porque estas derrotas duelen, especialmente en París, especialmente de esta manera».