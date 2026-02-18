El Manchester United toma una decisión definitiva sobre el futuro de Jadon Sancho tras su decepcionante cesión al Aston Villa

Sancho también se encuentra en el último año de su contrato con el Manchester United, pero los Red Devils tienen la opción de activar una prórroga de 12 meses. Según The Sun, el club ya ha decidido no mantener a Sancho un año más e intentar venderlo por una cantidad determinada. El United quiere eliminar de su factura el salario de 200 000 libras semanales que cobra y ahora está dispuesto a dejarlo marchar con la carta de libertad. Si se marcha al final de la temporada, como se espera, Sancho pasará a la historia como uno de los mayores fracasos del Manchester United en materia de fichajes. Los Red Devils pagaron 73 millones de libras por Sancho en 2021, pero solo ha disputado 83 partidos con el club en ese tiempo, en los que ha marcado 12 goles.