El Manchester United tendrá que arreglárselas sin toda su banda derecha, mientras que Liverpool y Sunderland pierden a SEIS hombres clave: clubes de la Premier League que se verán más afectados por la pérdida de jugadores a la AFCON - ranking

Número de ausentes: 6 - Chemsdine Talbi (Marruecos), Reinildo (Mozambique), Habib Diarra (Senegal), Bertrand Traore (Burkina Faso), Arthur Masuaku, Noah Sadiki (ambos RD Congo)
La increíble transformación del Sunderland ha sido una de las historias más divertidas de esta campaña de la Premier League. Los Black Cats apenas fueron ascendidos a la máxima categoría por un pelo en mayo, superando al Sheffield United en una dramática final de play-off decidida con el último gol del partido. Ahora, se habla de que podrían competir por un lugar en Europa.
La verdadera prueba de esas credenciales llegará de diciembre a enero, con el entrenador Regis Le Bris renunciando a seis jugadores estrella para la Copa Africana de Naciones, incluyendo al emocionante extremo Chemsdine Talbi, quien anotó su ganador contra el Chelsea, y el fiable compañero del mediocampo de Granit Xhaka, Noah Sadiki. Sin embargo, si el Sunderland puede mantener su forma durante el invierno, realmente serán considerados como un equipo serio.