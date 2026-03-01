Getty Images Sport
El Manchester United sufre un duro golpe por las lesiones, ya que Luke Shaw se retira cojeando del partido contra el Crystal Palace en la primera parte
Shaw no puede continuar el partido.
Se vio a Shaw agarrándose el pie tras una entrada del lateral del Palace Daniel Muñoz. El jugador de 28 años no pudo continuar y se le veía visiblemente afectado mientras se dirigía hacia la banda. La imagen de Shaw sacudiendo la cabeza mientras abandonaba el campo será motivo de gran preocupación para los fieles seguidores del United, dada su historia de problemas físicos recurrentes a lo largo de su etapa en Old Trafford.
Duro golpe para el defensa estrella
La salida de Shaw se produjo en un momento crucial, con el Manchester United ya perdiendo por 1-0 tras un gol tempranero de Maxence Lacroix. Fue un golpe especialmente duro para Shaw en una temporada en la que había dejado atrás sus problemas físicos y había sido titular en todos los partidos del United en la Premier League.
Carrick se vio obligado a realizar una sustitución temprana, dando entrada a Noussair Mazraoui para cubrir el hueco en la banda izquierda. A pesar del cambio, el United tuvo dificultades para encontrar su ritmo frente a un enérgico Palace y se fue al descanso con un gol en contra. Sin embargo, Bruno Fernandes empató para el United desde el punto de penalti al comienzo de la segunda parte, después de que Lacroix fuera expulsado por una entrada como último hombre sobre Matheus Cunha. El United acabó imponiéndose por 2-1 gracias a un remate de cabeza de Benjamin Sesko.
Carrick ofrece información actualizada.
El club ha confirmado que se realizará una evaluación completa una vez que la plantilla regrese al complejo de entrenamiento de Carrington. La pregunta clave sigue siendo si la lesión es consecuencia de la colisión con Muñoz o si se trata de una recaída de un problema anterior. Para el United, la esperanza es que la sustitución temprana haya sido solo una medida de precaución y no el comienzo de otra larga temporada de baja para Shaw.
Carrick dio una breve información sobre Shaw y Harry Maguire, este último sustituido en la segunda parte por un golpe, en declaraciones a BBC Match of the Day tras el partido. «Simplemente no se encontraban muy bien, así que esperamos que se recuperen pronto», afirmó.
Esperanzas de una rápida recuperación
Hay un rayo de esperanza para el United en cuanto al calendario que se avecina. Debido a la ausencia de competiciones europeas y a las tempranas eliminaciones de ambas copas nacionales, los Red Devils se enfrentan a un calendario mucho menos congestionado que el de sus tradicionales rivales del top seis. Tras el partido del miércoles contra el Newcastle United, la plantilla tendrá un descanso de 11 días antes de volver a la acción en casa contra el Aston Villa, lo que le da a Shaw una posible ventana para su rehabilitación.
El equipo médico de Old Trafford trabajará sin descanso para evaluar la gravedad de la lesión. Carrick estará desesperado por tener a su lateral izquierdo titular disponible para la recta final, ya que el equilibrio entre la solidez defensiva y el rendimiento ofensivo de Shaw sigue siendo crucial para la transición del United desde la zaga.
