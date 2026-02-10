Getty
El Manchester United se atreve con la predicción de ganar la Premier League «en uno o dos años», mientras Michael Owen elabora un plan de fichajes.
El optimismo crece en el Teatro de los Sueños
Varios entrenadores de renombre, entre ellos Louis van Gaal y José Mourinho, no han logrado que los Red Devils vuelvan a la senda del éxito, y la regularidad ha sido una meta difícil de alcanzar durante más de una década.
Rubén Amorim es el último en haber sido destituido del puesto de entrenador más destacado del fútbol inglés, ya que el portugués fue relevado de sus funciones a principios de 2026. Supervisó el peor resultado del United en la era de la Premier League, ya que el equipo cayó al puesto 15 en la temporada 2024-25.
Carrick ha asumido el cargo de forma interina y ha conseguido cuatro victorias consecutivas. La clasificación para la Liga de Campeones vuelve a estar al alcance de la mano, ya que el United se encuentra a solo seis puntos del segundo puesto en la clasificación actual. El optimismo cauteloso vuelve a crecer en el llamado «Teatro de los Sueños».
¿El Manchester United vuelve a ser candidato al título?
Se han elaborado ambiciosos planes para ganar otro título de liga en 2028, y Owen cree que los Red Devils pueden estar en camino de alcanzar ese objetivo. Admite que el United parece un aspirante al título en la actualidad, pero se encamina hacia otro gran verano.
El exdelantero del United Owen, en declaraciones a casino.org, donde ahora es embajador en el Reino Unido del sitio web de comparación de casinos online, respondió a GOAL cuando se le preguntó qué se necesita para recuperar el dominio nacional: «Aunque lo están haciendo muy bien, no se trata solo de qué se puede añadir a este equipo para que tenga posibilidades de ganar algo. Todos sabemos que Casemiro se va. Todos pensamos que aún necesitan jugadores. También hay dudas sobre Bruno Fernandes y si se quedará. Es posible que este equipo, este verano, aún tenga que pasar por bastantes cambios. Es difícil de decir.
«Tal y como está ahora, con el equipo actual y la forma en que están jugando, podrían terminar segundos o terceros en la liga al final de la temporada. Si la liga empezara mañana, no se les podría descartar como candidatos reales al título, por la forma en que están jugando, la forma en que está jugando el Liverpool y la forma en que está jugando el City. En general, sus temporadas han sido bastante malas y esta temporada se necesitarán pocos puntos para ganar la liga. No se puede descartar, tal y como están jugando en este momento».
¿Qué necesita el Manchester United del mercado de fichajes de verano?
Owen añadió sobre el tema de los fichajes, con especulaciones que ya se están generando antes de la próxima ventana de traspasos: «Probablemente aún necesiten uno o dos jugadores. Y si pierden a Casemiro y tal vez incluso a Fernandes, son dos jugadores realmente importantes. Está todo el equilibrio de reducir la edad, etc. Es increíble.
Se lo he dicho a mucha gente, el Manchester United, incluso cuando estaba en horas bajas, dará un giro y, una vez que lo haga, puede que tarde otro año, puede que tarde dos meses, pero alguien lo conseguirá. Es un gigante demasiado grande como para seguir rindiendo por debajo de lo esperado y, cuando dé el giro, cobrará un impulso sin precedentes. Eso podría suceder.
La gente cree que están muy lejos, pero si siguen haciendo lo que están haciendo y tienen un buen verano, puede que no estén tan lejos y que solo les lleve uno o dos años ganar la liga, en lugar de cinco, seis o siete, como predicen algunos.
«En este momento es fascinante. Mientras tengan el impulso, yo les aconsejaría que siguieran adelante. ¿Quieren cambiar de entrenador y cosas así ahora? Vaya, están buscando problemas después de todos estos años».
Próximo entrenador del Manchester United: nombramiento definitivo en camino
El United no tomará una decisión sobre el futuro de Carrick hasta el final de la temporada, ya que todavía hay nombres más experimentados vinculados a un puesto permanente en Old Trafford. Sin embargo, los Red Devils rebosan confianza en estos momentos y están elaborando planes para el futuro que incluyen la lucha por el título y la construcción de un nuevo y espectacular estadio.
