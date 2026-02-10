El Manchester United se atreve con la predicción de ganar la Premier League «en uno o dos años», mientras Michael Owen elabora un plan de fichajes.

Se han elaborado ambiciosos planes para ganar otro título de liga en 2028, y Owen cree que los Red Devils pueden estar en camino de alcanzar ese objetivo. Admite que el United parece un aspirante al título en la actualidad, pero se encamina hacia otro gran verano.

El exdelantero del United Owen, en declaraciones a casino.org, donde ahora es embajador en el Reino Unido del sitio web de comparación de casinos online, respondió a GOAL cuando se le preguntó qué se necesita para recuperar el dominio nacional: «Aunque lo están haciendo muy bien, no se trata solo de qué se puede añadir a este equipo para que tenga posibilidades de ganar algo. Todos sabemos que Casemiro se va. Todos pensamos que aún necesitan jugadores. También hay dudas sobre Bruno Fernandes y si se quedará. Es posible que este equipo, este verano, aún tenga que pasar por bastantes cambios. Es difícil de decir.

«Tal y como está ahora, con el equipo actual y la forma en que están jugando, podrían terminar segundos o terceros en la liga al final de la temporada. Si la liga empezara mañana, no se les podría descartar como candidatos reales al título, por la forma en que están jugando, la forma en que está jugando el Liverpool y la forma en que está jugando el City. En general, sus temporadas han sido bastante malas y esta temporada se necesitarán pocos puntos para ganar la liga. No se puede descartar, tal y como están jugando en este momento».