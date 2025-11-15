El Manchester United se arreglará sin todo su costado derecho mientras Liverpool y Sunderland pierden a hombres clave: los clubes de la Premier League que se verán más afectados por la pérdida de jugadores para la Copa Africana de Naciones

Número de ausentes: 7 - Chemsdine Talbi (Marruecos), Reinildo (Mozambique), Habib Diarra (Senegal), Simon Adingra (Costa de Marfil), Bertrand Traore (Burkina Faso), Arthur Masuaku, Noah Sadiki (ambos de RD Congo)
La increíble transformación del Sunderland ha sido una de las historias más divertidas de esta campaña de la Premier League. Los Black Cats solo ascendieron de nuevo a la máxima categoría por los pelos en mayo, superando a Sheffield United en una dramática final de play-off que se decidió con el último golpe del partido. Ahora, se habla de que compiten por un lugar en Europa.
La verdadera prueba de esas credenciales vendrá de diciembre a enero, con el entrenador Regis Le Bris listo para ceder a siete jugadores estrella a la CAN, incluyendo al emocionante extremo Chemsdine Talbi, quien anotó su gol de la victoria en Chelsea, y al confiable compañero de mediocampo de Granit Xhaka, Noah Sadiki. Si Sunderland puede mantener su forma durante el invierno, sin duda será considerado como una realidad.