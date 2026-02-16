El Manchester United planea un fichaje sorpresa para resolver sus problemas en el centro del campo

Mac Allister sigue siendo fundamental en el equipo de Arne Slot, con 21 titularidades esta temporada, pero su rendimiento ha bajado considerablemente, sin marcar ningún gol y registrando dos asistencias en una temporada que se ha caracterizado principalmente por la decepción.

Sin embargo, a principios de este mes, el centrocampista insistió en que la forma del equipo está mejorando, y declaró en la página web del club: «Sentimos que estamos en un buen momento, mucho mejor que al comienzo de la temporada. Estamos mejorando como equipo, que es lo más importante, y ahora estamos deseando que llegue este increíble partido.

El entrenador tuvo una reunión muy buena en la que dijo que teníamos que mejorar en ambas áreas. Eso es lo que queríamos y creo que lo hemos demostrado en los dos últimos partidos.

Pero fuimos más agresivos, presionamos un poco más. Eso es lo que queremos y lo que queremos conseguir y mantener de forma constante. Creo que va a ser clave.

Tenemos muchos jugadores lesionados, así que no es tan fácil, pero lo estamos consiguiendo. Creo que todos estamos contentos con nuestras dos últimas actuaciones.

Jugamos contra dos equipos que fueron un poco más agresivos e intentaron construir desde atrás, lo que quizá sea mejor para nosotros. Estamos en un buen momento, pero tenemos que seguir trabajando y mejorando».