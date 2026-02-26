Getty
El Manchester United llega a un acuerdo con el gigante turco para vender al portero suplente Altay Bayindir, en un intento por reducir la masa salarial
El final de un capítulo desafiante en la Premier League
Esta decisión supone el rápido final de lo que ha sido un capítulo difícil para el guardameta de 27 años en la Premier League. A pesar de su condición de titular en la selección turca, Bayindir se ha visto relegado al banquillo desde su llegada procedente del Fenerbahçe en un traspaso por valor de aproximadamente 5 millones de euros. Dado que el United se centra en la sostenibilidad financiera bajo la nueva estructura deportiva, la salida de los jugadores suplentes con altos salarios se ha convertido en una prioridad. La jerarquía del club considera que la venta del ex capitán del Fenerbahçe es un paso lógico para liberar recursos y permitir al jugador recuperar la titularidad en otro equipo.
Los detalles del acuerdo con el Beşiktaş
Las negociaciones entre el United y el Besiktas han evolucionado rápidamente en las últimas semanas, lo que ha dado lugar a un avance que llevará a Bayindir a fichar por las Águilas Negras, según informa Fanatik. El equipo con sede en Estambul ya había mostrado su interés durante el mercado de invierno, pero el acuerdo no se materializó en ese momento. Sin embargo, la persistencia de la directiva del Besiktas finalmente ha dado sus frutos. Los informes indican que el equipo turco ha conseguido negociar las condiciones económicas hasta un nivel aceptable tras los obstáculos iniciales relacionados con las expectativas salariales del jugador. Al parecer, las negociaciones se estancaron inicialmente al intentar igualar sus ingresos actuales, pero finalmente se llegó a un acuerdo para facilitar el traspaso.
Las condiciones finales del acuerdo sugieren un «final feliz» para todas las partes implicadas en la transacción. Se espera que el Besiktas pague una cantidad cercana a los 5 millones de euros, lo que permitirá al United recuperar su inversión original a partir de 2023. En cuanto a los detalles del contrato, los informes añaden que el portero exigía un salario de alrededor de 3 millones de euros, pero se le convenció para que bajara a 2 millones.
Una etapa difícil en Old Trafford
Las estadísticas de Bayindir durante su estancia en Inglaterra reflejan a un jugador que luchó por encontrar el ritmo en medio de oportunidades limitadas. Desde su llegada en septiembre de 2023, se le había utilizado principalmente como opción de rotación detrás de Andre Onana, que actualmente está cedido en el Trabzonspor turco. Desde su llegada, Bayindir ha participado en 17 partidos en todas las competiciones y ha conseguido tres porterías a cero.
Aunque sus apariciones fueron esporádicas, su profesionalidad nunca fue cuestionada por el cuerpo técnico. Sin embargo, la necesidad de una presencia más constante en la portería y el deseo del club de reorganizar su departamento de porteros hicieron que su futuro a largo plazo se alejara de Manchester. La decisión de venderlo ahora se considera una medida proactiva del United para evitar una situación en la que un activo valioso se quede inactivo en el banquillo, donde Bayindir se encuentra actualmente como suplente de Senne Lammens. Para el internacional turco, la oportunidad de liderar la línea defensiva de uno de los clubes más históricos de Turquía le ofrece la plataforma perfecta para revitalizar una carrera que se ha estancado un poco durante su estancia en el noroeste de Inglaterra.
De cara a la ventana de fichajes de verano
A medida que se acerca el mercado de fichajes, se espera que los trámites del acuerdo se completen sin complicaciones. El acuerdo está tan avanzado que el jugador está listo para firmar tan pronto como se abra el periodo de inscripción.
Para el United, esta venta es solo una pieza más de un rompecabezas mucho mayor, ya que buscan renovar la plantilla. Al eliminar el salario de Bayindir de las cuentas, el club crea un margen adicional dentro de las Reglas de Beneficio y Sostenibilidad (PSR), que se han convertido en un tema de gran debate para los equipos de la Premier League. Ahora la atención se centra en encontrar un sustituto adecuado que pueda cubrir de forma fiable a Lammens, probablemente una opción de la cantera o un portero veterano con un salario más bajo. En cuanto al Besiktas, se ha hecho con un talento internacional contrastado que conoce a la perfección la Super Lig, reforzando así su plantilla para luchar por el título la próxima temporada.
