El Manchester United «lidera» el traspaso de Scott McTominay, mientras el internacional escocés «sueña» con volver a la Premier League desde el Nápoles

El Nápoles lo admite, y el director de desarrollo empresarial global del club, Leonardo Giammarioli, ha declarado a talkSPORT que intentan rechazar las miradas de admiración que llegan desde lejos: «Sí, claro que estoy preocupado. Pero, en última instancia, especialmente Scott, que es un chico muy agradable, nos alegramos si llega al siguiente nivel en un par de años, quizá no ahora, quizá no el año que viene, pero se lo merece.

Fíjate en el Stuttgart, que quería quedarse con Nick Woltemade, pero cuando llega una oferta así [65 millones de libras del Newcastle United], no hay mucho que puedas hacer, cuando el jugador quiere irse y el dinero es importante. Es difícil para los equipos italianos; la liga italiana sigue perdiendo ingresos».

Tuttomercatoweb afirma que McTominay está pensando en cambiar de equipo en 2026, ya que él y su novia, Cam Reading, están pensando en volver a casa. Se dice que su objetivo es fichar por la Premier League «más pronto que tarde».

El informe de TMW afirma: «Quienes lo conocen bien explican que es feliz en Nápoles. Está contento con el Nápoles. Pero también sueña con volver, tarde o temprano, a la Premier League [inglesa]. Entre los muchos equipos que, según se informa, están dispuestos a darle la bienvenida de vuelta a Inglaterra, ¿sabes quién está a la cabeza? El Manchester United».