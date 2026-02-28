Getty
Traducido por
El Manchester City sufre un nuevo revés por las lesiones tras la baja de Erling Haaland, jugador clave que se vio obligado a abandonar el campo durante la tensa victoria en Leeds
O'Reilly se ve obligado a abandonar el partido en Leeds por un problema en el tobillo.
Nico O'Reilly tuvo que ser sustituido en el minuto 70 por una posible lesión en el tobillo. El canterano, que comenzó el partido en el centro del campo, cayó al suelo agarrándose el tobillo y podría haberle dicho «no está bien» a Bernardo Silva. O'Reilly fue sustituido inmediatamente por Tijjani Reijnders. El City ganaba gracias al gol de Antoine Semenyo al final de la primera parte y se mantuvo firme ante el ataque final del equipo local, situándose a dos puntos del líder de la Premier League, el Arsenal, a falta de 10 jornadas para el final.
- Getty
La lesión que deja fuera a O'Reilly es una gran preocupación para el City.
O'Reilly ha sido discretamente uno de los jugadores más importantes del City esta temporada. Ha jugado como lateral izquierdo, mediocentro defensivo y, más recientemente, mediocentro ofensivo. Su lesión es una gran preocupación para el City, y no solo por su versatilidad. Ha marcado seis goles y ha dado cinco asistencias en todas las competiciones, y la semana pasada llevó al City a una valiosa victoria sobre el Newcastle con dos goles.
«Qué jugador», dijo Guardiola tras la victoria contra el Newcastle. «Ha jugado de lateral, de centrocampista defensivo y ahora puede jugar en su posición. Ha dado un paso adelante increíble. Nico nos da la fuerza física que necesitamos en el centro del campo. Es un jugador muy completo y muy joven».
Inglaterra también está preocupada por el estado físico de O'Reilly.
La lesión de O'Reilly también es motivo de preocupación para Inglaterra a menos de un mes de los amistosos contra Uruguay y Japón. O'Reilly iba a formar parte de la convocatoria para los últimos partidos de preparación para el Mundial en casa, tras haber sido convocado por Thomas Tuchel para los partidos de octubre y noviembre. A pesar de su limitada experiencia, O'Reilly se perfila como el lateral izquierdo titular de Tuchel para el Mundial debido a la falta de opciones, ya que Tino Livramento está de baja por una lesión en el tendón de la corva y Myles Lewis-Skelly tiene pocas oportunidades en el Arsenal.
- Getty Images Sport
¿Qué viene después?
La ajustada victoria del City sobre el Leeds lo coloca a dos puntos del Arsenal a falta de 10 jornadas para el final de la temporada. Los Gunners pueden ampliar la ventaja cuando reciban al Chelsea el domingo, pero entonces el City tendrá un partido menos contra el Crystal Palace. El equipo de Guardiola tiene la ventaja añadida de jugar en casa en un posible partido decisivo por el título contra el Arsenal en abril. Y si ganan los partidos que les quedan, incluido el enfrentamiento con los Gunners, serán campeones.
Semenyo, la autora del gol de la victoria, destacó lo importante que era mantener el destino en sus propias manos. Declaró a Sky Sports: «¡Lo es todo! Solo queremos ganar todos nuestros partidos, y sea lo que sea lo que haga el Arsenal, tendremos que esperar y ver qué pasa. Solo tenemos que controlar lo que podemos controlar, ganar nuestros partidos, y ya veremos qué pasa».
Guardiola dijo que no sabía cuándo volvería a estar disponible Haaland, mientras que no se le preguntó por la lesión de O'Reilly.
Anuncios