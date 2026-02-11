Getty Images Sport
El Manchester City se burla del United Strand con una publicación de Erling Haaland, mientras se extiende el viral del peinado tras la pérdida de puntos del Manchester United en West Ham.
La administración municipal remata la faena tras la ruptura de la racha
La cuenta oficial del City en las redes sociales estadounidenses no tardó en echar sal en la herida de los seguidores del United tras el empate 1-1 con el West Ham el martes por la noche. Si bien el resultado supuso un revés para el equipo de Michael Carrick, fue personalmente devastador para el creador de contenido Ilett, conocido en Internet como «The United Strand», cuyo reto viral de dejarse crecer el pelo hasta que el United ganara cinco partidos seguidos se va a prolongar.
Momentos después de que el pitido final confirmara que la racha ganadora del United se había detenido en cuatro partidos, la cuenta @ManCityUS publicó una foto del delantero estrella Erling Haaland con su largo cabello rubio cayendo sobre sus hombros. El pie de foto era sencillo pero mordaz: «No hay nada de malo en dejarse crecer el pelo».
Continúa la espera de 500 días para cortarse el pelo.
El contexto detrás de las provocaciones se remonta a octubre de 2024. Ilett, un aficionado del United de 29 años, prometió que no se cortaría el pelo hasta que el United lograra encadenar cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Lo que en un principio parecía una tarea factible se convirtió en una maratón agotadora, ya que el club luchaba por mantener la regularidad bajo la dirección anterior.
De cara al choque del martes en el London Stadium, la meta estaba finalmente a la vista. El United había ganado cuatro partidos seguidos bajo la dirección del entrenador interino Carrick, derrotando al City, al Arsenal, al Fulham y al Tottenham, lo que significaba que una victoria sobre los Hammers habría permitido a Ilett visitar a la peluquería por primera vez en casi 500 días.
Miles de espectadores sintonizaron su retransmisión en directo, esperando ver cómo finalmente completaba el reto. En cambio, fueron testigos de una montaña rusa de emociones que terminó en desesperación. «Ha sido un partido extraño», dijo Ilett a sus espectadores, visiblemente desanimado cuando sonó el pitido final. El reto vuelve a ponerse a cero, lo que significa que se enfrenta a la perspectiva de muchos meses más con su melena suelta, a menos que el United encuentre de repente una racha de buen juego.
El West Ham aguanta la fiesta
El partido en sí fue muy reñido, lo que puso de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta Carrick en su papel temporal. El United llegó a la capital lleno de confianza, pero se encontró con un West Ham decidido a luchar por su permanencia en la Premier League. Los Hammers defendieron con un bloque bajo y disciplinado que frustró el talento ofensivo de los visitantes durante largos periodos, negándole a Ilett la celebración que había planeado durante meses.
El empate se rompió al principio de la segunda parte, cuando Tomas Soucek se coló en el área para rematar un centro de Jarrod Bowen, sorprendiendo a la afición visitante y dejando a Ilett en silencio en su retransmisión. El United se esforzó por buscar una respuesta, y Carrick sacó a los suplentes en un intento desesperado por mantener viva la racha de victorias.
La intervención tardía de Benjamin Sesko salvó un punto y mantuvo intacto el récord de imbatibilidad de Carrick, pero para The United Strand, el empate fue como una derrota. El punto no sirvió de consuelo para Ilett, cuyo cabello se ha convertido en un símbolo visual de la incapacidad del United para encadenar una racha dominante en las dos últimas temporadas.
El Bayern se suma a la avalancha
El City no fue el único gigante europeo que se burló de la desgracia del aficionado. La cuenta en inglés del Bayern de Múnich también vio la oportunidad de participar y respondió a la saga con una publicación descarada.
«Aún estás a tiempo de hacerte seguidor del FC Bayern», tuiteó el club alemán, acompañado de un emoji de tijeras, sugiriendo de forma divertida que cambiar de equipo y pasarse al campeón de la Bundesliga podría ser la forma más rápida de ponerse en forma.
Incluso Carrick era consciente de lo que estaba en juego antes del partido. En la rueda de prensa previa al encuentro, el entrenador del United admitió que sus hijos le habían hablado del reto. «Puedo decir que estoy al tanto, sí. Mis hijos me lo han contado», afirmó Carrick. Por desgracia para Ilett, el hecho de que el entrenador estuviera al tanto no se tradujo en la quinta victoria necesaria para poner fin a la saga.
