El Manchester City no tiene ninguna posibilidad de ganar la Premier League si sigue dependiendo peligrosamente de Erling Haaland, ¿pero puede alguien más dar un paso adelante y cargar con la responsabilidad?

'Dale el balón a Erling Haaland y él marcará' había demostrado ser una táctica bastante efectiva para el Manchester City durante los dos meses anteriores, pero el Aston Villa ha expuesto sus fallas. Encontraron una manera de frenar al noruego el domingo, poniendo fin a la racha de Haaland de marcar en 12 partidos consecutivos para club y selección, y también convirtiéndose en el primer equipo en dejar la portería a cero contra el equipo de Pep Guardiola en nueve partidos.

El Villa está lejos de ser el único equipo que ha notado que detener a Haaland significa detener al City esta temporada, pero fueron los primeros en ver su plan realizado. Debe decirse que el equipo de Unai Emery tuvo un poco de suerte, y en otro día Haaland podría haber marcado. Sin embargo, Haaland en su lugar disparó directamente a Emi Martínez cuando fue asistido por Bernardo Silva antes de cabecear un centro tardío directamente al portero argentino. Incluso logró encontrar la red en el último momento, chocando con el poste en el proceso, pero el gol fue anulado por un fuera de juego marginal contra Omar Marmoush.

Fue un recordatorio de que, contrario a lo que uno podría pensar al ver las impresionantes rachas a lo largo de su carrera, Haaland no marca realmente todo el tiempo y tampoco se le puede esperar que lo haga. Y a menos que el City elabore un plan de contingencia, no podrá recuperar el título.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-MAN CITYAFP

    'Pon el balón en la red'

    El diagnóstico de Guardiola sobre el partido fue que el City no había jugado mal y simplemente no aprovechó sus oportunidades: "Fue solo la definición. Poner el balón en la red. Hicimos un partido más que bueno, fuimos impresionantes. Jugamos contra un equipo muy bueno. Dieciséis tiros [en realidad fueron 18] no está mal, en general un partido duro, pequeños detalles. El espíritu en el equipo fue realmente, realmente bueno. (Solo) nos faltó la última acción para disparar mejor, para centrar mejor."

    El jefe del Villa, Emery, mientras tanto, dijo que su equipo "necesitó de todo para detenerlo" cuando se le preguntó cómo habían neutralizado a Haaland. El entrenador adoptó un enfoque físico, aumentando la altura en el centro del campo con Amadou Onana junto a Boubacar Kamara, mientras animaba a sus centrales Ezri Konza y Pau Torres a duplicar la marca al noruego, quien solo tocó el balón cuatro veces en el área de los locales. 

    Es un enfoque que muchos entrenadores han tomado antes, solo para que las otras estrellas del City capitalicen el espacio extra. Pero eso no ocurrió el domingo.

  • Aston Villa v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    El argumento no cuadra

    La mitad de los 18 intentos de gol del City fueron bloqueados por la tenaz defensa del Villa. De los nueve intentos que llegaron a portería, Haaland tuvo tres de ellos, acertando todos en el objetivo.

    Josko Gvardiol y Tijjani Reijnders ambos fallaron en dos ocasiones mientras que Matheus Nunes también tuvo un disparo desviado, y el único otro jugador que realmente probó a Martínez además de Haaland fue Savinho. Bernardo Silva y Oscar Bobb no tuvieron intentos al igual que Jeremy Doku, quien tuvo más de media hora desde el banco.

    Así que si Guardiola siente que el único problema fue que su equipo no metió el balón en la red, entonces solo Haaland y Savinho fueron los culpables. Eso parece injusto, y en su lugar el entrenador necesita asegurarse de que otros jugadores también asuman la carga de anotar.

  • Aston Villa v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Falta de apoyo

    La tendencia de dejarlo en manos de Haaland no comenzó en Villa Park. Cuando Bernardo anotó el segundo gol del City contra el Villarreal en la Liga de Campeones el martes, interrumpió una racha de ocho goles consecutivos que había marcado Haaland. 

    El último jugador aparte de Haaland en marcar para el City en la liga fue Maxime Esteve del Burnley hace un mes. Eso nos lleva a un hecho incómodo sobre el máximo goleador del City después de Haaland en los partidos de liga: es Esteve, quien anotó dos goles en propia puerta cuando el City arrolló a los Clarets 5-1. 

    Mientras Haaland tiene un récord de 11 goles en la Premier League, solo cuatro de sus compañeros de equipo han logrado anotar. Phil Foden, Rayan Cherki, Reijnders y Nunes son los afortunados que han encontrado la red, mientras que ninguno de los dos principales extremos del equipo, Savinho y Doku, ha acertado. 

    Foden y Doku, mientras tanto, son los únicos jugadores aparte de Haaland que han marcado en los tres partidos de la Liga de Campeones del City hasta la fecha.

  • Real Madrid v Manchester City FC: Semi-Final First Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Sombra del equipo del triplete

    Que Haaland supere a sus compañeros de equipo en gran medida no es un fenómeno nuevo. En su primera temporada en el City, anotó un récord de 36 goles en la Premier League y un francamente ridículo total de 52 en todas las competiciones. Pero a pesar de que esa fue su campaña más brutal hasta la fecha, no lo hizo todo solo. De hecho, el City ganó el triplete porque todos los otros grandes jugadores también tuvieron campañas espectaculares. 

    Otros seis jugadores anotaron al menos cinco goles en la liga, con Foden registrando 11 y Julián Álvarez nueve. Ilkay Gündogan logró ocho y Kevin De Bruyne siete, además de un montón de asistencias. Haaland no marcó en las finales de la FA Cup y la Liga de Campeones, pero el City aún se llevó los trofeos gracias a que Gündogan y Rodri anotaron en Wembley y en el Estadio Ataturk, respectivamente.

    Cuando el City ganó un cuarto título consecutivo la temporada siguiente, los compañeros de Haaland redujeron aún más la carga sobre él. Sus 28 goles fueron suficientes para conseguir su segundo Botín de Oro, pero Foden dio un paso al frente con 19 tantos, Álvarez logró 11 e incluso Rodri, aparentemente un mediocampista defensivo, logró ocho. Los oponentes sabían que si Haaland no los atrapaba, entonces alguien más lo haría.

  • Aston Villa v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dependencia poco saludable

    Esa ya no es la situación. En las últimas dos temporadas, el City se ha vuelto cada vez más dependiente de Haaland y no les ha beneficiado. Sus máximos goleadores conjuntos de la temporada pasada -cuando no lograron ganar un trofeo importante por primera vez en ocho años- fueron Foden y Marmoush, quienes anotaron solo siete goles en la liga en comparación con los 22 de Haaland. Compara eso con Luis Díaz anotando 13 goles y Cody Gakpo 10 para el Liverpool, incluso aunque Mohamed Salah fue el que más goles consiguió con 27.

    La brecha entre Haaland y todos los demás esta temporada se ha ampliado aún más, y el City está actualmente en una peor posición que en la misma etapa de la última campaña, que terminaron con sus menores puntos desde la primera temporada de Guardiola en 2016-17 mientras perdían nueve partidos. 

    El City solo perdió cuatro puntos en sus primeros nueve partidos de la temporada pasada, momento en el que estaban en la cima de la tabla e invictos. Esta temporada han perdido 11 puntos y han perdido tres veces, un tercio de sus partidos. Están quintos en la tabla, igualados en puntos con un Manchester United cuya caída han estado disfrutando, mientras están a seis puntos de los líderes Arsenal.

  • Aston Villa v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Encontrando una solución

    La semana pasada Guardiola se burló de la propensión de los medios ingleses a sacar conclusiones precipitadas, citando que dieron por terminadas las posibilidades de título del City después de tres partidos de esta temporada antes de declarar que la defensa del título del Liverpool estaba prácticamente terminada tras la mala racha de los Reds. Después de la derrota ante el Villa, subrayó que aún quedaban muchos más giros y vueltas por venir. 

    "Por mi experiencia, [la temporada] es muy larga. Muy larga. Estaba preocupado antes del parón internacional de [septiembre] cuando estábamos en el puesto 14 de la tabla y ellos [Arsenal] estaban siete u ocho puntos por delante. Nuestro trabajo no es mirar la tabla. Si ellos ganan todos sus partidos y ganan la Premier League, felicitaciones para ellos, eso es todo lo que podemos hacer. Pero tengo la sensación de que el equipo está vivo, el equipo está bien."

    El City ha remontado desventajas mayores que seis puntos antes, pero si quieren recuperar su corona necesitarán encontrar una manera de ganar que no implique que Haaland haga todo el trabajo pesado. Guardiola una vez se refirió al Tottenham como 'El equipo de Harry Kane', provocando una reacción airada del entonces entrenador de los Spurs, Mauricio Pochettino, pero ahora su equipo corre el riesgo de ser apodado 'El equipo de Erling Haaland', y a menos que eso cambie ganarán tantos trofeos como el Tottenham durante ese período: Ninguno.

