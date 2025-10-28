El Manchester City no tiene ninguna posibilidad de ganar la Premier League si sigue dependiendo peligrosamente de Erling Haaland, ¿pero puede alguien más dar un paso adelante y cargar con la responsabilidad?

El Villa está lejos de ser el único equipo que ha notado que detener a Haaland significa detener al City esta temporada, pero fueron los primeros en ver su plan realizado. Debe decirse que el equipo de Unai Emery tuvo un poco de suerte, y en otro día Haaland podría haber marcado. Sin embargo, Haaland en su lugar disparó directamente a Emi Martínez cuando fue asistido por Bernardo Silva antes de cabecear un centro tardío directamente al portero argentino. Incluso logró encontrar la red en el último momento, chocando con el poste en el proceso, pero el gol fue anulado por un fuera de juego marginal contra Omar Marmoush.

Fue un recordatorio de que, contrario a lo que uno podría pensar al ver las impresionantes rachas a lo largo de su carrera, Haaland no marca realmente todo el tiempo y tampoco se le puede esperar que lo haga. Y a menos que el City elabore un plan de contingencia, no podrá recuperar el título.