El Manchester City fue advertido de que una deducción de 60 puntos sería «lógica» si se le declara culpable en el caso de 115 cargos por incumplimiento del Fair Play Financiero, según se explicó como motivo del largo retraso en el veredicto
El Manchester City sigue esperando el veredicto en el caso del FFP.
Las acusaciones de mala gestión monetaria han estado pesando sobre el Etihad Stadium desde principios de 2023, tras una larga investigación. A finales de 2024 se concluyó una audiencia independiente, pero ha pasado más de un año sin que se haya dictado una sentencia definitiva.
La incertidumbre no beneficia a nadie, ya que el City mantiene su inocencia y otra campaña nacional podría llegar a su fin antes de que se revele el resultado, mientras el equipo de Pep Guardiola persigue más títulos importantes en casa y en el extranjero.
¿Por qué se ha tardado tanto en emitir un veredicto?
El experto en finanzas futbolísticas Kieran Maguire ha explicado a The Overlap, presentado por Sky Bet, por qué el proceso ha tardado tanto y por qué el tiempo se ha vuelto tan importante: «Calculamos que probablemente haya alrededor de medio millón de pruebas presentadas tanto por la acusación como por la defensa. La vista terminó en la segunda semana de diciembre. Así que ahora llevamos 14 meses de silencio. Por lo tanto, en casos similares a un caso de fraude, creo que probablemente estemos en la recta final para obtener una decisión. Creo que parte del reto ha sido que hay tres personas de muy alto rango en el tribunal que están tomando la decisión final. Reunir a los tres al mismo tiempo es realmente muy difícil. Eso ha retrasado el caso. Debería resolverse en los próximos meses. Pero ya lo dijimos antes, Pep dijo en febrero que esperaba algo. Hay muchísimas pruebas que examinar y los cargos son muy, muy graves. Así que hay que tener pruebas suficientes».
Añadió: «Si se da a conocer la semana antes del final de la temporada, sería catastrófico en muchos sentidos. Por lo que tengo entendido, tanto la Premier League como el Manchester City probablemente recibirán un aviso con 24 horas de antelación sobre el veredicto para que sus abogados puedan revisar los detalles. Por lo que sabemos, podría ser el día de la final del Mundial».
Posibles sanciones: ¿Cómo podría ser sancionado el Manchester City?
Pasando a las posibles sanciones y cómo se determinarán, Maguire comenzó diciendo: «Tenemos más de 115 cargos, así que, ¿qué pasará si el resultado es 70-50 a favor de la Premier League o a favor del Manchester City? Si se declara culpable al Manchester City de falta de cooperación, lo cual es bastante probable, es posible que reciba una multa significativa, porque eso es lo que vimos que ocurrió con la UEFA y las deducciones que se aplicaron. Si se trata de una deducción de puntos, creo que la Premier League lo considerará una victoria».
En un momento dado se afirmó que el City podría ser expulsado de la Premier League. Maguire ha reiterado por qué eso no puede suceder, pero los Blues podrían verse afectados por una fuerte penalización de puntos que los haría caer en la tabla de la máxima categoría. También podría haber cambios radicales a nivel directivo.
Maguire continuó diciendo: «La Premier League no puede relegar al Manchester City a la League One o la League Two porque esa es una decisión de la EFL y el Manchester City no ha sido acusado de ningún delito por la EFL. Por lo tanto, tiene que ser una deducción de puntos.
Si nos fijamos en los precedentes, tenemos los casos del Everton y el Nottingham Forest, con deducciones de seis y cuatro puntos por una sola infracción cometida en un periodo de tres años. Las acusaciones contra el Manchester City abarcan un periodo de nueve años, por lo que son mucho más graves.
No estamos seguros de las cifras, pero es probable que sean bastante significativas. Creo que hay que añadir un cero a lo que hemos visto en el caso del Forest y el Everton, por lo que una deducción de entre 40 y 60 puntos, en consonancia con lo que hemos visto en otras decisiones, tendría mucho sentido.
Si quieren ir más allá, no sabemos cuál será la gravedad. En el caso del Forest y del Everton, se trataba exclusivamente de la FFP. Las acusaciones contra el Manchester City ya se han insinuado, por lo que está tardando tanto.
El fraude corporativo es una acusación muy grave. La junta directiva tendría que dimitir. ¿Cómo se puede estar en una sala de reuniones con otros miembros de la Premier League, con la propia Premier League —de la que se es accionista— con esta acusación demostrada?
Si nos fijamos en lo que ocurrió con la Juventus en la Serie A, la junta directiva tuvo que dimitir cuando se demostraron falsas sus afirmaciones sobre los salarios de los jugadores. Aquí hay un problema de honestidad que significaría que, si el Manchester City es declarado culpable —el City está muy seguro de sí mismo, al igual que la Premier League—, la junta directiva tendría que dimitir y eso podría suponer una reestructuración completa del club».
¿Descenderá el Manchester City de la Premier League?
El exdirector de la Premier League Christian Purslow, que ha trabajado en el Aston Villa, el Liverpool y el Chelsea, cree que el City aún podría caer de la máxima categoría si la deducción de puntos es lo suficientemente cuantiosa.
En declaraciones a The Football Boardroom, ha afirmado: «La decisión inteligente, si yo fuera el presidente de la Premier League, sería dejarlo en manos de los abogados. Dejemos que se siga el proceso que todos han aceptado.
Mi argumento es sencillo. Cuando esto se deja en manos de los jueces, por muy frustrante que sea que lleve tanto tiempo, se estará en el terreno de los precedentes. El precedente es la sanción deportiva. La sanción deportiva probablemente consistirá en una importante deducción de puntos, lo que en última instancia podría traducirse en el descenso».
El City ocupa actualmente el segundo puesto de la tabla de la Premier League, a cinco puntos del líder, el Arsenal. También se ha clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones, la quinta ronda de la FA Cup y la final de la Carabao Cup.
