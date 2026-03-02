El Manchester City está listo para hacer una oferta MEGA por el lateral del Newcastle Tino Livramento

El acuerdo probablemente superaría el actual récord mundial para un lateral, que es de 60 millones de libras (76 millones de dólares) que el París Saint-Germain pagó al Inter por Achraf Hakimi en 2021. También superaría el récord británico para esa posición, que actualmente ostenta el propio City tras su desembolso de 57 millones de libras (72 millones de dólares) por Joao Cancelo, procedente de la Juventus, en 2019. Según informa TEAMtalk, algunas fuentes creen que el Newcastle pedirá 70 millones de libras por Livramento si decide marcharse, pero, independientemente del precio, es casi seguro que se tratará de un récord mundial.

El City no es ajeno a los grandes gastos en la base de su equipo, ya que cuenta con el récord mundial del central más caro, Josko Gvardiol. Convertir a Livramento en el lateral más caro de la historia sería una señal de su gran intención de mantener su dominio nacional y europeo. Aunque el internacional inglés no ha solicitado formalmente abandonar St James' Park, en el City hay una confianza cada vez mayor en que el defensa está interesado en fichar por el Manchester.