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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

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El Manchester City entra en territorio desconocido para suplir a Rodri

Fichajes
Barcelona
Manchester City
Chelsea
Rodri
Enzo Fernández
Premier League
Inglaterra

El Manchester City sigue considerando a Enzo, estrella del Chelsea, como una de sus opciones para cubrir el vacío que dejará Rodri cuando el centrocampista español se marche, según todos los indicios, al Barcelona.

El diario Sport señaló que el problema para el City radica en que el escenario que había planteado el Chelsea para acceder a negociar la salida de Enzo de Stamford Bridge ya no está vigente.

El plazo que había fijado el club londinense para recibir una oferta de 120 millones de libras esterlinas venció ayer viernes, sin que el Manchester City pusiera esa cantidad sobre la mesa.

Desde ese momento, el Chelsea ha retirado las condiciones que había establecido para permitir la salida del centrocampista, y ahora espera que Enzo continúe en Stamford Bridge durante la temporada 2026-2027. 

De hecho, el jugador participó hoy sábado, por primera vez con el técnico Xabi Alonso, en la victoria sobre la Real Sociedad, tras su regreso de las vacaciones que disfrutó después del Mundial.

Sin embargo, el Manchester City no ha descartado la operación, según lo indicado por el diario "The Telegraph" y por Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes.

Así, la operación de Enzo entra en terreno desconocido, ya que el club inglés podría volver a intentarlo durante los próximos días, pero esta vez negociando nuevas condiciones para el traspaso desde cero.

  • RodriGetty Images

    El vínculo con el caso Rodri

    La vinculación con Rodri es evidente, ya que el Barcelona ha presentado una tercera oferta al Manchester City para fichar al centrocampista internacional español, tras el rechazo de las dos primeras.

    La última oferta eleva el valor fijo de la operación a 70 millones de euros, después de que el club catalán iniciara sus contactos con una propuesta en torno a los 45 millones de euros, antes de subirla posteriormente hasta cerca de los 65 millones.

    Reina un clima de optimismo dentro del Barcelona, ya que el club cree que la operación podría cerrarse durante este fin de semana. También en Mánchester existe la convicción de que las negociaciones acabarán llegando a un acuerdo.

    La venta de Rodri le daría al Manchester City un mayor margen en lo relativo a las reglas del juego limpio financiero, lo que le permitiría completar el fichaje de su sustituto.

    Como ya mencionamos, Enzo es el sustituto preferido dentro del Etihad, y el fin del plazo fijado por el Chelsea no significará el final de la novela del centrocampista.

    Maresca, el nuevo entrenador del Manchester City y anterior técnico de Enzo en el Chelsea, había aclarado ayer viernes que su club no entrará en el juego de los plazos límite fijados por el Chelsea.

    • Anuncios
  • Enzo Fernandez Chelsea HICGetty Images

    La nueva jornada

    El Chelsea busca dejar claro que es quien tiene la última palabra sobre el futuro de un jugador cuyo contrato con el club se extiende hasta 2032.

    El Manchester City, por su parte, esperará a conocer el desenlace definitivo del fichaje de Rodri y, después de eso, volverá a moverse por Enzo. 

    Como señaló Fabrizio Romano en sus últimas actualizaciones sobre la situación del mercado de fichajes, la directiva del City está en contacto permanente con los agentes del jugador durante los últimos días.

    Por tanto, el escenario no ha cambiado en su esencia, pero sí en los detalles: el Manchester City sigue queriendo a Enzo, pero ya no trata con el mismo Chelsea que ayer viernes le abría la puerta a la salida del jugador bajo unas condiciones definidas con claridad, casi como una cláusula de rescisión.

    Y ahora, el Manchester City tendrá que fijar la cantidad que estará dispuesto a pagar para abrir las puertas de Stamford Bridge y completar la contratación del jugador argentino.

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