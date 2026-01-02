El Manchester City da un gran paso hacia la finalización del traspaso de £65 millones de Antoine Semenyo mientras el codiciado atacante se prepara para dejar el Bournemouth
Semenyo también vinculado con Man Utd y Liverpool
Semenyo ha estado atrayendo mucho interés, con el Manchester United siendo otro equipo de peso que se dice que tiene al talentoso jugador de 25 años en su radar. También se ha mencionado un posible traslado al Liverpool en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Mohamed Salah en Anfield.
Sin embargo, el City ha avanzado al frente de la fila y está listo para cerrar un acuerdo a principios de 2026. La escuadra de Pep Guardiola ya está cargada de talento ofensivo, pero otro jugador probado de la Premier League está listo para unirse a las filas en Manchester.
- Getty Images Sport
Man City cerca de cerrar un fichaje de £65 millones
Ben Jacobs informa que "el traslado de Semenyo al Manchester City desde el Bournemouth ahora está acordado en principio". Continúa diciendo que los dos clubes están "en proceso de redactar la documentación". Se afirma que se espera una mayor "claridad" sobre un cambio propuesto "en las próximas 24 horas".
City parece estar a punto de ganar la carrera por una firma muy buscada, pero Guardiola ha seguido jugando sus cartas cerca de su pecho cuando se trata de Semenyo. Dijo a los periodistas la última vez que se le preguntó sobre un acuerdo propuesto: "No sé ninguna noticia sobre nada en este momento. Lo siento, no tengo ninguna noticia. Así que la ventana de transferencias está completamente cerrada en este momento".
Semenyo ha registrado nueve goles para el Bournemouth esta temporada, habiendo marcado 13 la temporada pasada. Es plenamente consciente del ruido que sigue generando, pero ha estado haciendo todo lo posible por hacer oídos sordos a ello.
La estrella nacida en Chelsea, que comenzó en el Bristol City, ha dicho sobre su futuro: "No lo pienso demasiado. Intento estar presente lo más que puedo. Ves las noticias todo el tiempo, yo también las veo, no soy ajeno, pero trato de mantenerme enfocado. Estoy disfrutando de mi fútbol aquí. Si no estoy marcando goles, todo eso se desvanece. Intento estar presente, hacer lo mejor que puedo para el equipo, marcar goles y lo que sea que pase en el futuro, pasará".
Bournemouth reacio a desprenderse de su valioso activo
Bournemouth está listo para obtener un beneficio considerable con Semenyo, habiéndolo adquirido en enero de 2023 por £10 millones ($13 millones). Sin embargo, no se desprenderán de su preciado activo sin luchar. El entrenador de los Cherries, Andoni Iraola, sigue insistiendo en que su club no ha visto lo último de su emblemático extremo.
Él dijo a los reporteros después de un empate 2-2 en Chelsea para terminar 2025, con una cita en casa contra el líder Arsenal próxima en la agenda: “Antoine está rindiendo muy bien, y espero que también esté disponible en el próximo partido para nosotros. Espero que continúe jugando de la misma manera. Hay mucho ruido a su alrededor, pero mi preocupación como entrenador es que pueda mantener el nivel de rendimiento que está teniendo.”
Iraola agregó: “No es su último partido aquí con nosotros. No puedo decir al 100%, pero creo que jugará [contra Arsenal]. Tiene que recuperarse, hemos jugado dos partidos difíciles en tres días. Tenemos al Arsenal en casa, nos preparamos para otro, un partido exigente contra los líderes. Definitivamente será un jugador importante para nosotros.”
- AFP
¿Cuándo podría completarse el traslado de Semenyo al Man City?
Esa cuestión podría quedar fuera de las manos de Iraola, ya que a Bournemouth no le quedaría más opción que vender si se activa la cláusula de rescisión en el contrato de Semenyo. El City está dispuesto a pagar el precio correspondiente, lo que hace probable que el acuerdo se concrete.
Es posible que no se complete toda la documentación necesaria a tiempo para que Semenyo se alinee con su nuevo equipo en su próximo partido, en casa contra el Chelsea sin entrenador el domingo, pero estarán ansiosos por asegurarse de que no se corran riesgos con su estado físico cuando el Bournemouth reciba al Arsenal, lo que significa que ya se podría haber despedido de la costa sur.