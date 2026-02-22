El Liverpool sufre un duro golpe al quedar Florian Wirtz fuera del partido contra el Nottingham Forest a pocos minutos del inicio

Wirtz llegó al City Ground con sus compañeros de equipo y parecía dispuesto a jugar contra el Nottingham Forest, pero fue retirado en el último momento. El fichaje de verano fue visto charlando con el cuerpo técnico en el campo antes de abandonar el once inicial para el partido. El blog del Liverpool publicó una actualización que decía: «Parece que hay un cambio de última hora en la alineación inicial del Liverpool, con Curtis Jones sustituyendo a Florian Wirtz».

Liverpool: Alisson , Van Dijk, Konate, Kerkez, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Gakpo, Ekitike, Gravenberch.

Suplentes: Mamardashvili , Gómez, Chiesa, Woodman, Robertson, Nyoni, Ramsay, Morrison, Ngumoha.