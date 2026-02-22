Goal.com
Florian Wirtz
Gill Clark

Traducido por

El Liverpool sufre un duro golpe al quedar Florian Wirtz fuera del partido contra el Nottingham Forest a pocos minutos del inicio

El Liverpool sufrió un duro golpe por una lesión a pocos minutos del inicio del partido contra el Nottingham Forest el domingo en la Premier League. Florian Wirtz, fichaje del verano, fue incluido en el once inicial, pero se vio obligado a abandonar el partido tras sufrir una lesión durante el calentamiento. Curtis Jones fue llamado posteriormente para sustituir al internacional alemán.

  • Cambio de última hora para el Liverpool en el City Ground

    Wirtz llegó al City Ground con sus compañeros de equipo y parecía dispuesto a jugar contra el Nottingham Forest, pero fue retirado en el último momento. El fichaje de verano fue visto charlando con el cuerpo técnico en el campo antes de abandonar el once inicial para el partido. El blog del Liverpool publicó una actualización que decía: «Parece que hay un cambio de última hora en la alineación inicial del Liverpool, con Curtis Jones sustituyendo a Florian Wirtz».

    Liverpool: Alisson , Van Dijk, Konate, Kerkez, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Gakpo, Ekitike, Gravenberch.

    Suplentes: Mamardashvili , Gómez, Chiesa, Woodman, Robertson, Nyoni, Ramsay, Morrison, Ngumoha.

