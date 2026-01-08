El día después de la victoria sobre el Arsenal en Anfield, Liverpool acordó dos transferencias: un acuerdo de £125 millones ($170 millones) con Newcastle por el delantero Alexander Isak, que quería irse; y el fichaje de £35 millones ($47 millones) de Marc Guehi del Crystal Palace. Sin embargo, solo una de esas transacciones se concretó, y no fue la más importante de las dos.
Ciertamente es fácil entender por qué Liverpool sintió que no podía dejar pasar la oportunidad de fichar a Isak, un jugador probado en la Premier League con sus mejores años por delante. Pero, ¿realmente tenían que hacer una inversión tan enorme en un No.9 después de haber fichado a Hugo Ekitike por £69 millones ($93 millones)? Para nada. No cuando una alternativa de bajo costo al delantero francés hubiera sido suficiente, y eso no es hablar con el beneficio de la retrospectiva.
Incluso antes de los casi inevitables problemas de condición física de Isak después de su huelga de verano, firmar al sueco nunca fue una necesidad. Tener a dos jugadores top compitiendo por un puesto titular era ciertamente emocionante, el tipo de cosas del fútbol de fantasía, pero, en realidad, siempre hubiera tenido más sentido gastar mucho en un extremo versátil como Antoine Semenyo después de la venta de Luis Díaz.
La tarifa récord británica para Isak también ridiculizó los intentos de Liverpool de conseguir a Guehi por el menor dinero posible esperando hasta el último día para concluir una transferencia que podría - e, incluso, debería - haber sido cerrada antes de que comenzara la temporada. Recuerden, Ibrahima Konate ya había dejado en claro que ya no se podía confiar en él y acababa de entrar en el último año de su contrato, mientras que los problemas de lesiones constantes de Joe Gomez también estaban bien establecidos en ese momento, haciendo de la adquisición de otro defensa central experimentado una necesidad absoluta.
Un equipo que gastó más de £400 millones ($540 millones) en nuevos jugadores durante el verano se ha quedado, por lo tanto, en la notable posición de necesitar nuevos jugadores a mitad de temporada, y sin embargo no parece que vayan a conseguirlos de ninguna manera, con Guehi y Semenyo aparentemente destinados al Manchester City, lo cual solo añade insulto a las cuestiones de lesiones del Liverpool.