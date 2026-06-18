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grafica cm victor munoz osasunaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

El Liverpool ficha a Víctor Muñoz, el extremo que le gusta a Ibrahimovic

Liverpool
Fichajes
Víctor Muñoz
AC Milán

Los Reds pagan la cláusula de rescisión de 40 millones tras pasar el reconocimiento médico en Estados Unidos.

Liverpool quiere fichar al extremo Víctor Muñoz, de Osasuna, y pagaría su cláusula de 40 millones de euros. Antes de cerrar el traspaso, el club inglés envió un equipo médico a Estados Unidos para revisar al jugador, de 22 años y actualmente en el Mundial, según Ansa.


Muñoz, que debutó con la selección en marzo, puede jugar en ambas bandas y, según la prensa británica, firmará un contrato de seis años. Será el primer fichaje del Liverpool desde que Andoni Iraola sustituyó a Arne Slot como entrenador a principios de este mes.

  • A IBRA LE GUSTABA

    Muñoz se formó en La Masía del Barcelona, luego jugó en el Real Madrid (dos breves partidos como suplente) y en julio de 2025 fichó por el Osasuna. El Osasuna terminó la temporada 2025-2026 de La Liga justo por encima de la zona de descenso, y Muñoz disputó 34 partidos (31 como titular), marcó seis goles y dio dos asistencias.


    En los últimos meses el Milan se interesó por él; Zlatan Ibrahimovic valoraba especialmente al extremo español (LEE AQUÍ).

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