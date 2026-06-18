El Liverpool ficha a Víctor Muñoz, el extremo que le gusta a Ibrahimovic

Liverpool quiere fichar al extremo Víctor Muñoz, de Osasuna, y pagaría su cláusula de 40 millones de euros. Antes de cerrar el traspaso, el club inglés envió un equipo médico a Estados Unidos para revisar al jugador, de 22 años y actualmente en el Mundial, según Ansa.





Muñoz, que debutó con la selección en marzo, puede jugar en ambas bandas y, según la prensa británica, firmará un contrato de seis años. Será el primer fichaje del Liverpool desde que Andoni Iraola sustituyó a Arne Slot como entrenador a principios de este mes.