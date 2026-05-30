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El Liverpool despide a Arne Slot
Slot, despedido por el Liverpool
El Liverpool ha destituido a Slot tras una turbulenta temporada 2025-26. El equipo de Merseyside se clasificó por poco para la Liga de Campeones al acabar quinto en la Premier League.
Aunque en su primera temporada había superado las expectativas al ganar un título, su equipo cayó sin fuerza en cuartos de la Champions ante el PSG y luego perdió 4-0 frente al Liverpool en la FA Cup.
Un comunicado oficial del club reza: «El Liverpool FC confirma que Arne Slot abandona su cargo de entrenador con efecto inmediato y que el proceso para nombrar a un sucesor ya está en marcha.
Se marcha con un título de la Premier League en su palmarés y con nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento».
- AFP
«El cambio es necesario para que el club siga avanzando»
En un comunicado conjunto, la propiedad del Liverpool afirma: «Es necesario un cambio», mientras los Reds buscan recuperar el éxito en la temporada 2026-27.
En ella se lee: «Esta ha sido una decisión difícil para el club. La contribución de Arne al Liverpool FC ha sido significativa, importante y, sobre todo para los aficionados y para nosotros, exitosa.
Nuestro agradecimiento es enorme, pues su éxito se basa en una sólida ética de trabajo y una gran experiencia.
Desde el primer momento, Arne demostró que no solo acepta la responsabilidad, sino que la asume por completo. Así lo hizo al aceptar el cargo de entrenador jefe, al guiarnos hacia el título de la Premier League y a lo largo de la temporada que acaba de terminar, llena de desafíos.
Sin embargo, hemos concluido que el cambio es necesario para que el club siga avanzando. No ha sido una decisión fácil.
Queremos agradecer a Arne, quien siempre tendrá un lugar especial en la historia del club por darnos el vigésimo título de liga.
«Ese logro, aún más notable por conseguirse en su primera temporada, se basó en un entrenamiento y un liderazgo excepcionales cada día.
Además, nos guió tras la pérdida de Diogo, mostrando una compasión y una humanidad que hablan por sí solas.
Le deseamos lo mejor en su próxima etapa, seguros de que su legado en el Liverpool perdurará y cobrará aún más valor con el tiempo.
Sin embargo, creemos que el equipo necesita un nuevo rumbo. Esto no menosprecia su labor ni el respeto que le tenemos; simplemente indica que requerimos otro enfoque.
«Arne se va con nuestro agradecimiento, un título de la Premier League en su palmarés y la certeza de que él y su familia siempre serán bienvenidos en Anfield».
Los Reds retroceden a pesar de la importante inversión
Muchos pronosticaban que el Liverpool revalidaría el título, dada la fuerte inversión en el mercado de fichajes de verano. Los Reds invirtieron cerca de 446 millones de libras, la mayor cifra en un solo mercado de la Premier, en Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez, quienes no han justificado su coste por lesiones y falta de forma.
Hugo Ekitike, fichaje caro del verano, fue de los pocos que brilló con 17 goles hasta que una lesión de ligamento cruzado en abril truncó su temporada y su sueño mundialista.
La afición mostró su malestar y los enfrentamientos con Mohamed Salah, quien dejará el club en verano, acapararon titulares. El egipcio publicó un comunicado pidiendo volver al fútbol “heavy metal” que caracterizó la era exitosa de Jürgen Klopp.
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Iraola, gran favorito para sustituir a Slot.
El técnico saliente del Bournemouth, Andoni Iraola, es el principal candidato para sustituir a Slot en el Liverpool. El español ha reforzado su reputación al llevar a los Cherries a un sexto puesto, mejor que el noveno de la temporada 2024-25.
Según The Athletic, el Liverpool podría hablar también con Sebastián Hoeness (Stuttgart) y Pierre Sage (Lens), pero Iraola es el favorito.