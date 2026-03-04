Goal.com
Arne Slot Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

El Liverpool debe despedir a Arne Slot: los renuentes Reds deben tomar la difícil decisión tras la debacle ante los Wolves, ya que el holandés ha demostrado ser incapaz de salvar una temporada de pesadilla

Arne Slot calificó la vergonzosa derrota por 2-1 del martes ante el Wolverhampton como «la misma historia de siempre». Y tenía razón. No hubo nada nuevo ni novedoso en su dolorosamente predecible derrota en Molineux. El Liverpool cuajó una primera parte terriblemente plana, se metió de nuevo en el partido tras regalar un gol al rival, pero acabó perdiendo al encajar el gol de la victoria en el tiempo de descuento.

Fue una secuencia caótica de acontecimientos que, según Slot, «resume» la temporada de su equipo, con los Reds, frágiles tanto mental como físicamente, ahora en peligro real de terminar fuera de los cinco primeros puestos de la Premier League, solo un año después de ganar el título.

La pregunta obvia, entonces, es ¿qué va a hacer al respecto? O quizás, más pertinente aún, ¿qué puede hacer al respecto? Porque Slot nos ha dado pocas pruebas que sugieran que es capaz de darle la vuelta a la situación. Al contrario, los argumentos para mantener a Slot más allá del final de la actual campaña se han desmoronado por completo.

  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Apoyando a su mánager

    Algunos aficionados aún no se atreven a admitir que Slot debería ser destituido, lo cual es perfectamente comprensible. Es uno de los dos únicos hombres que han ganado un campeonato con el Liverpool en los últimos 36 años, y lo consiguió en su primera temporada al frente del equipo.

    Por lo tanto, sigue existiendo la sensación de que Slot debería tener más tiempo, porque se lo ha ganado. Por desgracia, ese argumento es más emocional que racional, y ahora se basa casi exclusivamente en la sensación de que los aficionados están en deuda con el holandés por haberles dado uno de los mejores días de sus vidas y, por lo tanto, le deben su lealtad, al menos hasta el final de la temporada.

    Los aficionados también se enorgullecen de que el Liverpool no sea un «club que despide». En Anfield, los entrenadores siempre se han considerado más importantes que los jugadores y, por lo general, se les apoya en los momentos difíciles, en consonancia con el himno del club, «You'll Never Walk Alone» (Nunca caminarás solo).

    Sin embargo, la combinación de la tradición y los logros pasados no debería ser suficiente para mantener a Slot en su puesto, dado que las dificultades actuales ponen en peligro el éxito futuro, y las últimas cuentas revelan que la clasificación para la Liga de Campeones es de gran importancia para la estabilidad económica del club tras el gasto récord del verano pasado en fichajes y salarios.

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    No hay excusas para estar en quinto lugar.

    Es evidente que el Liverpool no quiere convertirse en el Manchester United, que ha pasado de un proyecto deportivo radicalmente diferente a otro casi cada año durante los últimos 13 años. El equipo de fichajes de los Reds identificó a Slot como el candidato ideal para suceder a Jurgen Klopp al frente del equipo, y este no tardó en justificar su decisión realizando algunos ajustes tácticos inteligentes para convertir al mismo grupo de jugadores que había terminado tercero bajo la dirección de su predecesor en campeones de la Premier League.

    Slot también merece un reconocimiento eterno por la forma en que gestionó la trágica muerte de Diogo Jota, una pérdida cuyo efecto sobre sus devastados compañeros de equipo sigue siendo imposible de cuantificar, al tiempo que ha tenido que lidiar con lesiones desafortunadas e inoportunas, sobre todo la del futbolista más caro de la historia del fútbol británico, Alexander Isak, y una espectacular disputa con su jugador más importante, Mohamed Salah.

    Sin embargo, aunque es innegable que hay muchas explicaciones para el retroceso de los Reds esta temporada, no pueden servir de excusa para que un equipo reforzado con casi 450 millones de libras esterlinas ocupe el quinto puesto de la tabla de la Premier League, a 16 puntos de un Arsenal mediocre.

  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Malos resultados y actuaciones

    La información que llega desde Anfield es que Slot no será juzgado únicamente por los resultados al final de la temporada. El rendimiento del equipo también será un factor determinante para su futuro. Sin embargo, el problema para Slot es que el rendimiento del Liverpool ha sido tan malo como sus resultados.

    No perdieron ningún partido de liga entre finales de noviembre y mediados de enero, pero solo ganaron cuatro durante la racha de 10 partidos sin perder menos impresionante de la historia de la máxima categoría, con los Reds ofreciendo un rendimiento pésimo contra tres equipos recién ascendidos: Sunderland, Leeds y Burnley.

    Se habló mucho de su racha de tres victorias consecutivas antes de la debacle del martes por la noche. Sin embargo, aunque el equipo de Slot mostró un espíritu de lucha encomiable al ganar en el Stadium of Light, logró una remontada en el City Ground gracias al gol de Alexis Mac Allister en el minuto 97, e incluso en la victoria por 5-2 sobre el West Ham en Anfield el pasado fin de semana, que supuso un impulso para la moral, los visitantes terminaron con una cifra de goles esperados más alta (1,86 frente a 1,84), ya que los tres primeros goles del Liverpool llegaron a balón parado y los dos últimos tras rebotes.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Hacer lo mismo una y otra vez.

    Sin duda, hay que reconocerle el mérito de haber aumentado drásticamente la amenaza del Liverpool en los córners durante los últimos meses, pero el propio Slot ha admitido que su equipo sigue teniendo dificultades para crear y convertir ocasiones en juego abierto. La ausencia por lesión de Florian Wirtz es sin duda un problema importante en ese sentido, pero la dependencia del Liverpool del alemán para desbloquear las defensas bajas es alarmante.

    En Molineux, Slot aludió a la falta de penetración por las bandas al comentar la ineficacia del equipo en la primera parte (sin crear ni una sola «gran ocasión») y el primer gol de Salah en la liga en cuatro meses no distrajo la atención de su decepcionante contribución general, ya que el egipcio no creó ni una sola ocasión en toda la noche, sobre todo porque desperdició una brillante escapada que habría dado la victoria a su equipo.

    En cuanto a Cody Gakpo, el holandés personifica, por desgracia, la tendencia del Liverpool a hacer lo mismo una y otra vez, pero esperando resultados diferentes.

    La leyenda del club Steve Gerrard argumentó en TNT Sports que Rio Ngumoha tiene que entrar ahora en el equipo por la banda izquierda, empezando por la revancha de la FA Cup del viernes contra los Wolves, pero eso ya era obvio tras su cameo en el City Ground el sábado de la semana pasada. 

    En ese sentido, Slot realmente no se está haciendo ningún favor en este momento al insistir con jugadores que no merecen ser titulares en todos los partidos.

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Empezar y terminar mal

    Sin duda, tiene pocas opciones en ataque, pero eso no es culpa suya, sino de sus jefes, que no ficharon a un sustituto de Luis Díaz, ni en verano ni en invierno, un descuido que se ve agravado por el impacto instantáneo, como era de esperar, de Antoine Semenyo en el Manchester City.

    Sin embargo, Slot fue contratado por su capacidad para sacar el máximo partido a los recursos de los que disponía. Lo hizo en el Feyenoord. Y lo hizo durante su primer año en el Liverpool. Pero ya no lo está haciendo.

    Puede que se hayan cometido errores en el mercado de fichajes, y ninguno mayor que el de dejar escapar a Marc Guehi, pero una plantilla de esta calidad no debería estar por detrás del Manchester United y el Aston Villa en la tabla.

    Sin embargo, el Liverpool está pagando el precio inevitable de empezar y terminar los partidos de forma regular, y eso es responsabilidad del entrenador, se mire como se mire. O bien no está inculcando a sus jugadores la importancia de jugar con intensidad desde el primer pitido, o simplemente ya no le escuchan. 

    El resultado final es que un equipo que solo ha marcado cinco goles en la primera media hora de 29 partidos de la Premier League esta temporada a menudo acaba teniendo que forzar la situación en los últimos 15 minutos, lo que provoca una pérdida total de forma y compostura, normalmente causada por la sustitución de uno de los centrales (Ibrahima Konate).

    No es casualidad que el Liverpool haya perdido puntos en el tiempo de descuento en siete ocasiones, batiendo así el récord de goles encajados en el minuto 90 o posteriores.

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Esperanza en lugar de expectativa

    Sería erróneo sugerir que Slot ha perdido el control del vestuario. Aparte de Salah, no hemos escuchado ninguna otra queja pública por parte de los jugadores, ni siquiera rumores de descontento en el vestuario.

    Sin embargo, hay una lentitud y un letargo muy visibles en el Liverpool que son muy preocupantes. Han perdido su ventaja y eso se debe al cansancio mental o físico. O tal vez a ambos.

    Van Dijk volvió a afirmar en Molineux que esta «siempre iba a ser una temporada con altibajos por múltiples razones», pero la cuestión es que Slot ya no parece capaz de salvarla.

    El Liverpool no lo despedirá, por supuesto. Al menos, no ahora, con los Reds a punto de embarcarse en una serie de partidos cruciales en la liga y en dos competiciones de copa. Los aficionados también seguirán animando al entrenador y a sus jugadores, pero con la esperanza, más que con la expectativa, de que la situación mejore en los próximos meses.

    Incluso los seguidores más acérrimos de Slot están viendo puesta a prueba su fe en el holandés de una manera que no podrían haber imaginado hace menos de un año. Ellos también están hartos de la misma historia de siempre y, a menos que Slot pueda cambiar el rumbo, al Liverpool no le quedará más remedio que cambiar de entrenador.

