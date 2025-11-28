El Liverpool considera un gran movimiento de £65 millones por el astro del Bournemouth Antoine Semenyo en enero, pero enfrenta competencia de Manchester City, Tottenham y Manchester United
Bournemouth rechaza preguntas sobre la transferencia de Semenyo
Cuando Semenyo firmó un nuevo contrato con Bournemouth hasta 2030 este verano, los posibles interesados pudieron haber sentido que sus esperanzas de ficharlo se habían reducido considerablemente. Sin embargo, los gustos de Liverpool, Manchester United, Manchester City y Tottenham recibieron un impulso después de que surgiera esta noticia de la cláusula de rescisión en octubre. Con la ventana de transferencias de enero a poco más de un mes, la especulación está aumentando nuevamente de que el internacional ghanés podría moverse en 2026. Sin embargo, el jefe de los Cherries, Andoni Iraola, no estaba dispuesto a entretener tales asuntos la semana pasada.
Él dijo a los periodistas: "Estamos en noviembre. Antoine es nuestro jugador, seguirá siendo nuestro jugador. En enero, pueden preguntarme sobre el mercado de enero, pero ahora mismo no me preocupa el próximo mercado. Es algo que especialmente saben que odio hablar en agosto, enero, los momentos en que el mercado está abierto, pero este no es uno de esos momentos. Es noviembre. Estoy más preocupado por la situación de los jugadores para jugar mañana, a corto plazo, las cosas que realmente importan y en enero hablaremos de lo que sea que pase, los jugadores que necesitemos. Pero no es algo que me preocupe hoy."
- Getty Images Sport
El dilema de Semenyo en el Liverpool
Según The I Paper, Liverpool ha hecho consultas sobre Semenyo, conocen la cláusula que permite a los clubes compradores la 'primera semana aproximadamente' de la ventana de enero para ficharlo por £65 millones, y ven al exjugador de Bristol City como potencial competencia para Mohamed Salah. El internacional egipcio es una leyenda de los Reds, pero esta temporada ha marcado cinco goles en 17 partidos, lo cual es decepcionante para sus altos estándares, mientras que Semenyo ha anotado seis en 11 apariciones en la Premier League. Se entiende que Liverpool es el favorito para fichar al extremo, pero el City también tiene un interés genuino en él. Se espera que el equipo de Pep Guardiola se mueva por él en verano, cuando su cláusula se reduzca a menos de £60 millones ($79 millones). Eso sería la 'preferencia' de Bournemouth, ya que el equipo de Dorset está desesperado por retenerlo el mayor tiempo posible. Se dice que Semenyo está contento en la costa sur y no está buscando activamente un traslado, pero el interés concreto de City y Liverpool 'cambiaría eso'.
La forma del Liverpool puede dictar el movimiento de Semenyo
Liverpool arrasó con el título de la Premier League en mayo, pero esta temporada, son una sombra de lo que solían ser. Los Reds han caído al 12° lugar en la Premier League, han perdido seis de sus siete partidos en la máxima categoría inglesa y han saboreado la derrota en nueve de sus últimos 12 partidos en todas las competiciones - un mínimo de 71 años. El entrenador Arne Slot está bajo una presión cada vez mayor para mantener su trabajo, con charlas de un posible regreso de Jurgen Klopp a corto plazo si el holandés es despedido. Por cierto, la forma de Liverpool entre ahora y enero podría dictar si el equipo de Merseyside se mueve por Semenyo en enero.
"El reclutamiento está basado en datos y es científico hoy en día, pero los clubes de fútbol también son guiados por la emoción en algunos aspectos. Cuando las estadísticas de Semenyo eran tan buenas al comienzo de la temporada, £65 millones parecían una ganga para el mejor atacante disponible. Puede ser que si hay una pequeña caída ahora, cambien esos planes y enero no sea el momento adecuado para ello", dijo una fuente a The I Paper.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para Semenyo?
Aparte de las conversaciones de transferencias, la estrella de Ghana, Semenyo, se concentrará en asegurar que Bournemouth obtenga los tres puntos el sábado cuando viajen a Sunderland en una batalla entre el octavo y el séptimo respectivamente. Ambos lados están empatados a 19 puntos en 12 partidos, y una victoria podría potencialmente llevar al vencedor al top cuatro al final del fin de semana.