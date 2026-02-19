El Leicester recurre la deducción de seis puntos mientras la Premier League presiona para que se impongan sanciones más severas

La tormenta financiera que rodea al Leicester ha entrado en una nueva e intensa etapa, ya que el club ha presentado oficialmente un recurso contra la deducción de seis puntos que se le ha impuesto recientemente por infringir las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR). Los Foxes, que actualmente luchan por la permanencia en la Championship, vieron cómo su temporada se veía sumida en el caos a principios de este mes, cuando una comisión independiente dictó la sanción.

La sanción y una racha de seis partidos sin ganar en la segunda división han hecho que los campeones de la Premier League de 2016 caigan al puesto 22 de la tabla y se encuentren a dos puntos de escapar de la zona de descenso. Sin embargo, la batalla legal está lejos de ser un asunto unilateral, ya que la Premier League ha respondido con su propia apelación, buscando un castigo aún más severo tras las conclusiones iniciales de la comisión.

La situación ha creado un complejo enfrentamiento legal entre el equipo del King Power Stadium y la máxima categoría del fútbol inglés. Mientras el Leicester lucha por recuperar sus puntos para ayudar a su intento de sobrevivir, la Premier League ha expresado su descontento con la decisión de la comisión de no sancionar al club por la presentación tardía de sus cuentas anuales.