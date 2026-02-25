El juicio en Grecia contra Harry Maguire por agredir a un agente de policía e intentar sobornarlo podría posponerse por QUINTA vez

Maguire no tiene que asistir al nuevo juicio en persona, ya que su equipo de defensa intentará limpiar su nombre si el nuevo juicio se lleva a cabo en Syros. El defensa del Manchester United acaba de regresar tras una baja por lesión de nueve partidos con el equipo de Michael Carrick, aunque su futuro en el club sigue siendo incierto. El jugador de 32 años termina contrato al final de la temporada y aún está por ver dónde jugará al fútbol en 2026-27.

Habló sobre su futuro al comienzo de la temporada y no parecía tener prisa por dejar el United, según declaró a BBC Sport: «Obviamente, tengo algo en mente sobre lo que quiero hacer y dónde quiero estar. No quiero contárselo a todo el mundo, pero es un club increíble para jugar y sería una tontería querer salir de él tan pronto como sea posible. La jerarquía ha llegado, con [el director técnico] Jason [Wilcox] y el entrenador, y creo que lo están llevando por el buen camino. Desde que empecé hace seis años hasta ahora, la estructura detrás del cuerpo técnico es completamente diferente. Estamos en un buen momento. Mucho mejor».

La reciente forma de Maguire en el Manchester United también ha dado lugar a rumores sobre una posible vuelta a la selección inglesa para el Mundial de 2026. El seleccionador de los Tres Leones, Thomas Tuchel, dijo el mes pasado que el defensa estaba «de nuevo en el punto de mira» mientras se prepara para cerrar la convocatoria para el torneo.