El jugador favorito de los aficionados del Arsenal revela su mayor queja sobre la vida en Londres
Frustraciones con los hábitos de conducción británicos
Mientras que muchos futbolistas de renombre son conocidos por sus colecciones de supercoches de lujo, Calafiori ha adoptado un enfoque decididamente diferente para moverse por las calles de Londres. El internacional italiano de 23 años, que se incorporó al Arsenal procedente del Bolonia en 2024, ha revelado que encuentra el tráfico de la ciudad tan insoportable que ha decidido no tener ningún vehículo. Londres ha sido clasificada sistemáticamente como una de las megaciudades más congestionadas del mundo, con velocidades medias que a menudo se reducen a un paso de tortuga, y esta falta de dinamismo ha puesto a prueba la paciencia del defensa.
Más allá del gran volumen de coches en la carretera, Calafiori ha expresado su desconcierto por la mentalidad de los conductores británicos. Acostumbrado al estilo de conducción más fluido y quizás más agresivo de su país natal, considera que el estricto cumplimiento de las normas en el Reino Unido es más un obstáculo que una ayuda. «No conduzco, pero me desplazo con un chófer. Prefiero no conducir aquí. No tengo coche, pero sé conducir», declaró en el podcast Supernova. «No me gusta cómo conducen aquí. Siguen demasiado las normas y son un poco lentos. A veces ves grandes atascos sin motivo aparente».
El solitario trayecto diario de un habitante de la ciudad
La geografía de un equipo de primera división suele hacer que los jugadores se concentren en barrios tranquilos y arbolados cerca del campo de entrenamiento para simplificar sus desplazamientos diarios. Sin embargo, como joven que vive solo, Calafiori ha optado por la vibrante energía del centro de Londres, una elección que lo aleja de la mayoría de sus compañeros de equipo. Esta decisión le obliga a realizar un trayecto de 50 minutos hasta las instalaciones de entrenamiento del club para registrarse a las 9:15 de la mañana, un trayecto que prefiere realizar en el asiento del copiloto en lugar de al volante.
Vivir en el corazón de la ciudad le proporciona un estilo de vida diferente al de sus compañeros, más orientado a la familia. «Vivo bastante lejos de mis compañeros de equipo; nadie vive donde yo vivo. La mayoría tiene familia e hijos y vive en casas cerca del campo de entrenamiento», señala.
Título en juego y ambiciones europeas
En el campo, las frustraciones de la M25 no han frenado el impulso del Arsenal en su búsqueda de una campaña histórica. Los Gunners se encuentran a cinco puntos del Manchester City en lo más alto de la tabla de la Premier League, aunque han jugado un partido más. La llegada de Calafiori ha coincidido con un periodo de evolución constante bajo la dirección de Mikel Arteta, y el defensa tiene la esperanza de que la plantilla actual cuente con la profundidad psicológica y técnica necesaria para cruzar finalmente la línea de meta tras varios intentos fallidos en las últimas temporadas.
El italiano no se hace ilusiones sobre la magnitud de la tarea, pero se mantiene optimista sobre la trayectoria del club. «Desde que el entrenador está ahí, siempre hemos estado ahí o por ahí, a menudo quedando segundos por muy poco, pero creo que ha habido una mejora cada año», dijo Calafiori. «Espero que este sea el año decisivo».
Adaptarse al juego inglés
La transición del rigor táctico de la Serie A al ritmo implacable de la Premier League ha supuesto un proceso de aprendizaje para el defensa. Ha observado cambios culturales significativos, desde la duración de las sesiones de entrenamiento hasta el ambiente en las gradas. Una observación en particular que le pilló desprevenido fue la visión de los estadios vacíos durante los calentamientos previos al partido, un marcado contraste con las gradas que se llenan temprano que se ven a menudo en el continente. Además, considera que el fútbol inglés es más ofensivo y requiere un enfoque mental diferente al de los partidos defensivos de Italia. «Obviamente, la cultura es completamente diferente. Si pienso en Italia, las sesiones de entrenamiento duran dos horas y las tácticas son totalmente diferentes. El fútbol es más táctico en Italia, mientras que aquí se piensa más en el ataque», afirma.
Las próximas semanas supondrán una verdadera «prueba de fuego» para Calafiori y sus compañeros, ya que siguen en liza en cuatro frentes. Con la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen y la final de la Carabao Cup contra el Manchester City en el horizonte, la forma del equipo y su resistencia a las lesiones estarán bajo el microscopio. Si el Arsenal consigue mantener su consistencia a lo largo de esta agotadora serie de partidos, Calafiori descubrirá que un desfile de trofeos hace que el tráfico londinense sea un poco más llevadero.
