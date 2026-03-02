El jugador descartado del Chelsea, Mykhailo Mudryk, entrena en un club que no pertenece a la liga mientras continúa la suspensión provisional por dopaje de la estrella de 89 millones de libras

Mudryk no ha jugado ningún partido oficial con los Blues desde un encuentro de la Europa Conference League en noviembre de 2024. Su pesadilla comenzó en diciembre de ese año, cuando dio positivo por meldonium, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. Tras una acusación formal por parte de la Asociación de Fútbol en junio de 2025, el ucraniano ha quedado inhabilitado para jugar. Ha mantenido constantemente su inocencia a lo largo del proceso, aunque los procedimientos legales han ofrecido muy poca claridad sobre cuándo se alcanzará un veredicto definitivo sobre su elegibilidad a largo plazo.

Al confirmar la acusación a sus seguidores a través de las redes sociales el año pasado, Mudryk expresó su incredulidad ante la situación. Declaró: «Puedo confirmar que se me ha notificado que una muestra que proporcioné a la FA contenía una sustancia prohibida. Esto ha sido una completa sorpresa, ya que nunca he utilizado a sabiendas ninguna sustancia prohibida ni he infringido ninguna norma, y estoy trabajando en estrecha colaboración con mi equipo para investigar cómo ha podido ocurrir esto. Sé que no he hecho nada malo y mantengo la esperanza de volver pronto a los terrenos de juego. No puedo decir nada más ahora debido a la confidencialidad del proceso, pero lo haré tan pronto como pueda».